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Наслідки авіаудару РФ по Шаховому на Донеччині: поранено поліцейського, який евакуював населення. ФОТОрепортаж

Поліцейський офіцер громади отримав поранення під час авіаудару по селу Шахове на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Наслідки удару по Шаховому

Як зазначається, 23 вересня близько 10:20 ворог завдав удару авіабомбою ФАБ-250 по селу. Поранень зазнали шестеро цивільних осіб: чоловіки віком 26 та 35 років, жінки 37 та 38 років та двоє хлопчиків 7 та 9 років.

Також травмовано 42-річного поліцейського офіцера громади, який займався евакуацією мирного населення. У правоохоронця - численні осколкові поранення.

Пошкоджено житлові будинки, крамниці й адміністративні будівлі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ повторно обстріляла Краматорськ: Загинула жінка, поранено 3 особи (оновлено)

Обстріл с.Шахове
Обстріл с.Шахове
Обстріл с.Шахове
Обстріл с.Шахове

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські документують наслідки ворожого удару, збирають докази злочину.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ обстріляла Шахове на Донеччині: Поранено 7 осіб, зокрема 2 дітей.

Автор: 

обстріл (28687) Нацполіція (15205) Донецька область (8578)


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Пошана справжньому поліцейському і швидкого одужання .
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23.09.2024 16:51 Відповісти
Щира подяка справжньому Офіцеру)
Мабуть, офіцери поліції і ТЦК з Покровська та Костянтинівки зараз теж допомагають місцевим жителям евакуюватися? Ні? Ой, а як же так вийшло...
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23.09.2024 16:55 Відповісти
 
 