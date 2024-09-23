Замучили до смерти ветерана АТО во время оккупации Херсона: Сообщено о подозрении российскому генералу Завьялову и его подчиненным, - СБУ. ФОТО

Собрана доказательная база на еще 11 российских военных преступников, причастных к массовым репрессиям и убийствам гражданского населения после захвата Херсона.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Задокументированы преступления генерал-майора полиции РФ Юрия Завьялова - заместителя начальника главного управления МВД России по Красноярскому краю и его подчиненных.

Как отмечают в СБУ, по просьбе предателя Сальдо в июле 2022 года Кремль "отправил" их в захваченный в то время Херсон для проведения так называемых "зачисток" среди местных жителей. Для организации репрессивных мер Завьялова назначили главой оккупационного "управления МВД РФ по Херсонской области". Еще двое российских полковников полиции - Геннадий Березин и Юрий Закавряшин получили "должности заместителей" руководителя псевдоучреждения. Эти трое фигурантов организовали отряды рашистов, которые похищали жителей областного центра и конвоировали их в оккупационный застенок, которым руководил Андрей Спивак - 38-летний старший лейтенант полиции РФ.

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Так, по приказу Завьялова его подчиненный применял к заключенным жестокие пытки, в частности устраивал избиения и морил голодом. Установлено, что именно по приказу Спивака до смерти был замучен током 54-летний ветеран АТО.

Во время освобождения Херсона Завьялов и его подчиненные сбежали в РФ, где получили кремлевские награды. Чтобы скрыть военные преступления, фигурантам изменили анкетные данные в личных делах в РФ. Однако сотрудники СБУ совместно с Нацполицией установили личности каждого злоумышленника и их персональные данные.

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Таким образом, Завьялову, Березину, Закавряшину, Спиваку и еще шести фигурантам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Действия еще одного преступника квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (пособничество в жестоком обращении с гражданским населением соединенное с умышленным убийством).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия по привлечению виновных к ответственности.