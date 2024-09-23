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Закатували ветерана АТО під час окупації Херсону: Повідомлено про підозру російському генералу Зав’ялову та його підлеглим, - СБУ. ФОТО

Зібрано доказову базу на ще 11 російських воєнних злочинців, які причетні до масових репресій та вбивств цивільного населення після захоплення Херсону.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Задокументовано злочини генерал-майора поліції РФ Юрія Зав’ялова – заступника начальника головного управління МВС Росії по Красноярському краю та його підлеглих.

Як зазначають у СБУ, на прохання зрадника Сальдо у липні 2022 року Кремль "відрядив" їх до захопленого на той час Херсона для проведення так званих "зачисток" серед місцевих жителів. Для організації репресивних заходів Зав’ялова призначили очільником окупаційного "управління МВС РФ по Херсонській області". Ще двоє російських полковників поліції – Геннадій Берьозін та Юрій Закавряшин отримали "посади заступників" керівника псевдоустанови. Ці троє фігурантів організували загони рашистів, які викрадали мешканців обласного центру та конвоювали їх до окупаційної катівні, якою керував Андрій Співак – 38-річний старший лейтенант поліції РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організували обстріл "Сумихімпром" у березні 2022 року: Повідомлено про підозру двом генералам РФ

російський генерал Зав’ялов та його підлеглі

Так, за наказом Зав’ялова його підлеглий застосовував до ув’язнених жорстокі тортури, зокрема влаштовував побиття та морив голодом. Встановлено, що саме за наказом Співака до смерті було закатовано струмом 54-річного ветерана АТО.

Під час звільнення Херсона Зав’ялов і його підлеглі втекли до РФ, де отримали кремлівські нагороди. Щоб приховати воєнні злочини, фігурантам змінили анкетні дані в особових справах у РФ. Однак співробітники СБУ спільно з Нацполіцією встановили особи кожного зловмисника та їхні персональні дані.

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Таким чином, Зав’ялову, Берьозіну, Закавряшину, Співаку та ще шістьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Дії ще одного злочинця кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (пособництво у жорстокому поводженні з цивільним населенням поєднане з умисним вбивством).

Нині тривають комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.

Автор: 

СБУ (12854) Херсон (3381) воєнні злочини (1864) генерал (74)


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Їпанаріум...
Навіщо ці заочні підозри та інші листи?
Під час війни це фактично розкриття важливої інформації про слідство, а може й про цілі військових операцій .....
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23.09.2024 17:40 Відповісти
Списки ветеранів , патріотів -активістів , підготував Самє ліпший Друга-третя зе - ванька Баканов, і ойго підручні Кулініч , Наумов, Портнов ……Баканов наказував відходити кинувши все зі зброєю !
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23.09.2024 18:09 Відповісти
Дякувати Зєлє і його команді кацапи по Херсону зі списками ходили з адресами атовців.
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23.09.2024 17:40 Відповісти
На палю каzап'ячого підора.
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23.09.2024 17:45 Відповісти
добрі сусіді мабуть вказалі ...врахуючі кількость ватной гідоти інфільтрованой в Украіну я гадкі не маю як ві шановні Украінці досі трімаетесь
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23.09.2024 17:56 Відповісти
Ні , СБУ Баканова, якийзараз під дахом ЗЕІУДИ
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23.09.2024 18:10 Відповісти
В Енергодарі хлопцям з самооборони самим доводилося шукати і палити списки хто отримував зброю бо мусора з сбушниками десь хутко зникли,все одно не допомогло, в мене знайомого за
автомат два місяці в (гістапо) пи....дили і током катували ,слава богу що вижив.
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24.09.2024 13:35 Відповісти
А де ж Будановський моссад?
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24.09.2024 21:05 Відповісти
 
 