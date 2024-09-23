Закатували ветерана АТО під час окупації Херсону: Повідомлено про підозру російському генералу Зав’ялову та його підлеглим, - СБУ. ФОТО

Зібрано доказову базу на ще 11 російських воєнних злочинців, які причетні до масових репресій та вбивств цивільного населення після захоплення Херсону.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Задокументовано злочини генерал-майора поліції РФ Юрія Зав’ялова – заступника начальника головного управління МВС Росії по Красноярському краю та його підлеглих.

Як зазначають у СБУ, на прохання зрадника Сальдо у липні 2022 року Кремль "відрядив" їх до захопленого на той час Херсона для проведення так званих "зачисток" серед місцевих жителів. Для організації репресивних заходів Зав’ялова призначили очільником окупаційного "управління МВС РФ по Херсонській області". Ще двоє російських полковників поліції – Геннадій Берьозін та Юрій Закавряшин отримали "посади заступників" керівника псевдоустанови. Ці троє фігурантів організували загони рашистів, які викрадали мешканців обласного центру та конвоювали їх до окупаційної катівні, якою керував Андрій Співак – 38-річний старший лейтенант поліції РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Організували обстріл "Сумихімпром" у березні 2022 року: Повідомлено про підозру двом генералам РФ

Так, за наказом Зав’ялова його підлеглий застосовував до ув’язнених жорстокі тортури, зокрема влаштовував побиття та морив голодом. Встановлено, що саме за наказом Співака до смерті було закатовано струмом 54-річного ветерана АТО.

Під час звільнення Херсона Зав’ялов і його підлеглі втекли до РФ, де отримали кремлівські нагороди. Щоб приховати воєнні злочини, фігурантам змінили анкетні дані в особових справах у РФ. Однак співробітники СБУ спільно з Нацполіцією встановили особи кожного зловмисника та їхні персональні дані.

Також читайте: Повідомлено про підозру генералу Росгвардії Спиридонову, який командував розгоном мирних протестів під час окупації Херсонщини, - СБУ

Таким чином, Зав’ялову, Берьозіну, Закавряшину, Співаку та ще шістьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб). Дії ще одного злочинця кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (пособництво у жорстокому поводженні з цивільним населенням поєднане з умисним вбивством).

Нині тривають комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.