Оккупанты за прошедшие сутки убили человека на Сумщине, всего зафиксирован 171 удар. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки войска РФ в очередной раз обстреляли территорию Сумской области. Всего зафиксирован 171 удар из различных видов оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.
"К сожалению, в результате попаданий погибла мирная жительница. Кроме того, повреждены 8 частных домов, хозяйственная постройка, автомобиль, распределительный газопровод. Также произошло возгорание сухой растительности", - говорится в сообщении.
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