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Оккупанты за прошедшие сутки убили человека на Сумщине, всего зафиксирован 171 удар. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки войска РФ в очередной раз обстреляли территорию Сумской области. Всего зафиксирован 171 удар из различных видов оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"К сожалению, в результате попаданий погибла мирная жительница. Кроме того, повреждены 8 частных домов, хозяйственная постройка, автомобиль, распределительный газопровод. Также произошло возгорание сухой растительности", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты совершили 67 обстрелов Сумщины в течение дня. Зафиксировано 149 взрывов

Сумщина 25 вересня
Сумщина 25 вересня
Сумщина 25 вересня
Сумщина 25 вересня

Автор: 

обстрел (27327) Сумская область (3163)


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