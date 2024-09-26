Окупанти минулої доби вбили людину на Сумщині, загалом зафіксовано 171 удар. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби війська РФ вкотре обстріляли територію Сумської області. Загалом зафіксовано 171 удар з різних видів зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області.

"На жаль, унаслідок влучань загинула мирна жителька. Крім того, пошкоджено 8 приватних будинків, господарчу споруду, автомобіль, розподільчий газопровід. Також сталося загорання сухої рослинності", - йдеться в повідомленні.

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