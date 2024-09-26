В укрытии грузовика - за 1000€: уроженец Курщины пытался незаметно добраться до Молдовы, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На автодороге Одесса - Рени пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали 36-летнего водителя грузовика, который пытался скрыто подвезти к границе с Молдовой своего пассажира, уроженца Курской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Для этого он оборудовал под багажным отсеком грузовика тайник, куда и разместил своего "клиента". Этим "лайфхаком" воспользовался 37-летний гражданин Украины, житель Харьковщины. Несмотря на отсутствие комфорта, стоимость перевозки стоила ему 1000 Евро", - рассказали пограничники.

Сейчас шофера-переправщика задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", а транспортное средство изъято.

В отношении уроженца Курщины составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

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