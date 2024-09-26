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В укрытии грузовика - за 1000€: уроженец Курщины пытался незаметно добраться до Молдовы, - ГПСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На автодороге Одесса - Рени пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции задержали 36-летнего водителя грузовика, который пытался скрыто подвезти к границе с Молдовой своего пассажира, уроженца Курской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Для этого он оборудовал под багажным отсеком грузовика тайник, куда и разместил своего "клиента". Этим "лайфхаком" воспользовался 37-летний гражданин Украины, житель Харьковщины. Несмотря на отсутствие комфорта, стоимость перевозки стоила ему 1000 Евро", - рассказали пограничники.

Сейчас шофера-переправщика задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, ему объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", а транспортное средство изъято.

В отношении уроженца Курщины составлен протокол по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

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На Одещині прикордонники затримали водія та ухилянта
На Одещині прикордонники затримали водія та ухилянта

Автор: 

Госпогранслужба (6461) Одесская область (3587) уклонисты (854)


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Так де він мешкав і хто він? Нічогісінького не ясно...
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26.09.2024 13:43 Ответить
Что не ясно? '37летний гражданин Украины '. Обычная история - ухилянт пытался ухильнуть от мобилизации
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26.09.2024 16:15 Ответить
А сам в таком же положении ? или уже выехал?
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27.09.2024 00:06 Ответить
Олеже, повертайся захищати Країну, досить з Зе та Ярмачиною влаштовувати турне Штатами
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27.09.2024 00:56 Ответить
37-річний громадянин України, мешканець Харківщини , а народився у курвській області козломордії ...
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26.09.2024 16:57 Ответить
Його що на кордоні затримали ? Порушення правил перевезення пасажирів. Штраф та позбавлення посвідчення водія. А то наліптли все в кучу
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26.09.2024 13:50 Ответить
демпінг
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26.09.2024 13:58 Ответить
Интересно, а если на воздушном шаре пересечь границу, то не собьет ПВО? Знаю, что ПВО стран Евросоюза точно не собьет, они даже дроны с ракетами не сбивают. А вот наши могут и шмальнуть по воздушному шару
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26.09.2024 14:14 Ответить
Наших перевозять за 10к. А кацапам великі скидкі всього лише 1к.
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26.09.2024 16:26 Ответить
 
 