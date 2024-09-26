У сховку вантажівки за 1000€: уродженець Курщини намагався непомітно дістатися Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На автодорозі Одеса - Рені прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції затримали 36-річного водія вантажівки, який намагався приховано підвезти до кордону з Молдовою свого пасажира, уродженець Курської області.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Для цього він обладнав під багажним відсіком вантажівки сховок, куди й розмістив свого "клієнта". Цим "лайфхаком" скористався 37-річний громадянин України, мешканець Харківщини. Попри відсутність комфорту, вартість перевезення вартувала йому 1000 Євро", - розповіли прикордонники.

Наразі шофера-переправника затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", а транспортний засіб вилучено.

Відносно уродженця Курщини складено протокол за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.

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