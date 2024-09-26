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У сховку вантажівки за 1000€: уродженець Курщини намагався непомітно дістатися Молдови, - ДПСУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На автодорозі Одеса - Рені прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції затримали 36-річного водія вантажівки, який намагався приховано підвезти до кордону з Молдовою свого пасажира, уродженець Курської області.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Для цього він обладнав під багажним відсіком вантажівки сховок, куди й розмістив свого "клієнта". Цим "лайфхаком" скористався 37-річний громадянин України, мешканець Харківщини. Попри відсутність комфорту, вартість перевезення вартувала йому 1000 Євро", - розповіли прикордонники. 

Наразі шофера-переправника затримано в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", а транспортний засіб вилучено.

Відносно уродженця Курщини складено протокол за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу скеровано до суду.

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На Одещині прикордонники затримали водія та ухилянта
На Одещині прикордонники затримали водія та ухилянта

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) Одеська область (3236) ухилянти (923)


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Так де він мешкав і хто він? Нічогісінького не ясно...
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26.09.2024 13:43 Відповісти
Что не ясно? '37летний гражданин Украины '. Обычная история - ухилянт пытался ухильнуть от мобилизации
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26.09.2024 16:15 Відповісти
А сам в таком же положении ? или уже выехал?
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27.09.2024 00:06 Відповісти
Олеже, повертайся захищати Країну, досить з Зе та Ярмачиною влаштовувати турне Штатами
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27.09.2024 00:56 Відповісти
37-річний громадянин України, мешканець Харківщини , а народився у курвській області козломордії ...
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26.09.2024 16:57 Відповісти
Його що на кордоні затримали ? Порушення правил перевезення пасажирів. Штраф та позбавлення посвідчення водія. А то наліптли все в кучу
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26.09.2024 13:50 Відповісти
демпінг
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26.09.2024 13:58 Відповісти
Интересно, а если на воздушном шаре пересечь границу, то не собьет ПВО? Знаю, что ПВО стран Евросоюза точно не собьет, они даже дроны с ракетами не сбивают. А вот наши могут и шмальнуть по воздушному шару
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26.09.2024 14:14 Відповісти
Наших перевозять за 10к. А кацапам великі скидкі всього лише 1к.
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26.09.2024 16:26 Відповісти
 
 