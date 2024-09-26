21-летний чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец погиб во время выполнения боевого задания на Курщине. ФОТО

12 сентября 2024 года в боях в Курской области погиб чемпион Украины по смешанным единоборствам ММА Назарий Гаврилец. Воин не дожил полтора месяца до 22-летия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Спортивный комитет Украины.

"Война забрала еще одного юношу, спортсмена, чемпиона Украины по ММА. Назарий Гаврилец из Калушской громады, что на Ивано-Франковщине, погиб в Курской области РФ, выполняя спецзадание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Назарий был старшим оператором группы специального назначения.

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На бой против российских оккупантов воин пошел в 18 лет.

"12 сентября 2024 года старший солдат Гаврилец не вернулся из боя. Воин не дожил полтора месяца до 22-летия", - добавили в комитете.