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Новости Фото Война
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21-летний чемпион Украины по ММА Назарий Гаврилец погиб во время выполнения боевого задания на Курщине. ФОТО

На Курщині загинув чемпіон України з ММА Назарій Гаврилець

12 сентября 2024 года в боях в Курской области погиб чемпион Украины по смешанным единоборствам ММА Назарий Гаврилец. Воин не дожил полтора месяца до 22-летия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Спортивный комитет Украины.

"Война забрала еще одного юношу, спортсмена, чемпиона Украины по ММА. Назарий Гаврилец из Калушской громады, что на Ивано-Франковщине, погиб в Курской области РФ, выполняя спецзадание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Назарий был старшим оператором группы специального назначения.

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На бой против российских оккупантов воин пошел в 18 лет.

"12 сентября 2024 года старший солдат Гаврилец не вернулся из боя. Воин не дожил полтора месяца до 22-летия", - добавили в комитете.

На Курщині загинув чемпіон України з ММА Назарій Гаврилець

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спорт (2429) потери (4397)


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Топ комментарии
+27
Честь 🫡🇺🇦
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26.09.2024 14:46
+21
Вічна Пам'ять.
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26.09.2024 14:54
+20
не вистачає люті ! Честь і слава Герою! Тільки помста окупантам, тільки помста!!!
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26.09.2024 15:00
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Честь 🫡🇺🇦
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26.09.2024 14:46 Ответить
Вічна Пам'ять.
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26.09.2024 14:54 Ответить
не вистачає люті ! Честь і слава Герою! Тільки помста окупантам, тільки помста!!!
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26.09.2024 15:00 Ответить
Горе яке.. Сонечко наше, дуже боляче. Просто слів немає. І зліз вже немає. Спочивай у мирі, Воїне. 22. Назавжди(((
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26.09.2024 15:02 Ответить
😪 нажаль, у нас гинуть кращі люди, наша гордість. Невимовна біль для батьків та близьких друзів....Вічна слава герою!😪
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26.09.2024 15:17 Ответить
На жаль гинуть найкаращі патріоти ,в той час як всяке бидло "какая разница" ховаєтся від відповідальності за країну. Вічна Пам'ть.
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26.09.2024 15:21 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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26.09.2024 15:36 Ответить
Царство небесне і Вічная пам'ять .
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26.09.2024 15:39 Ответить
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26.09.2024 16:18 Ответить
Слава Герою. Дякуємо, пам'ятаємо. Низький уклін батькам за відважного сина.
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26.09.2024 17:38 Ответить
Цвіт Нації! Слава Героям Нескореної України!
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26.09.2024 20:32 Ответить
 
 