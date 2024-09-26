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Новини Фото Війна
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21-річний чемпіон України з ММА Назарій Гаврилець загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. ФОТО

На Курщині загинув чемпіон України з ММА Назарій Гаврилець

12 вересня 2024 року у боях у Курській області загинув чемпіон України зі змішаних єдиноборств ММА Назарій Гаврилець. Воїн не дожив півтора місяця до 22-річчя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Спортивний комітет України.

"Війна забрала ще одного юнака, спортсмена, чемпіона України з ММА. Назарій Гаврилець з Калуської громади, що на Івано-Франківщині, загинув у Курській області РФ, виконуючи спецзавдання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Назарій був старшим оператором групи спеціального призначення.

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На бій проти російських окупантів воїн пішов у 18 років. 

"12 вересня 2024 року старший солдат Гаврилець не повернувся з бою. Воїн не дожив півтора місяця до 22-річчя", - додали у комітеті.

На Курщині загинув чемпіон України з ММА Назарій Гаврилець

Автор: 

спорт (1621) втрати (4413)


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Топ коментарі
+27
Честь 🫡🇺🇦
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26.09.2024 14:46
+21
Вічна Пам'ять.
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26.09.2024 14:54
+20
не вистачає люті ! Честь і слава Герою! Тільки помста окупантам, тільки помста!!!
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26.09.2024 15:00
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26.09.2024 14:46 Відповісти
Вічна Пам'ять.
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26.09.2024 14:54 Відповісти
не вистачає люті ! Честь і слава Герою! Тільки помста окупантам, тільки помста!!!
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26.09.2024 15:00 Відповісти
Горе яке.. Сонечко наше, дуже боляче. Просто слів немає. І зліз вже немає. Спочивай у мирі, Воїне. 22. Назавжди(((
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26.09.2024 15:02 Відповісти
😪 нажаль, у нас гинуть кращі люди, наша гордість. Невимовна біль для батьків та близьких друзів....Вічна слава герою!😪
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26.09.2024 15:17 Відповісти
На жаль гинуть найкаращі патріоти ,в той час як всяке бидло "какая разница" ховаєтся від відповідальності за країну. Вічна Пам'ть.
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26.09.2024 15:21 Відповісти
Вічна пам'ять Герою!
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26.09.2024 15:36 Відповісти
Царство небесне і Вічная пам'ять .
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26.09.2024 15:39 Відповісти
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26.09.2024 16:18 Відповісти
Слава Герою. Дякуємо, пам'ятаємо. Низький уклін батькам за відважного сина.
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26.09.2024 17:38 Відповісти
Цвіт Нації! Слава Героям Нескореної України!
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26.09.2024 20:32 Відповісти
 
 