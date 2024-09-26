21-річний чемпіон України з ММА Назарій Гаврилець загинув під час виконання бойового завдання на Курщині. ФОТО

12 вересня 2024 року у боях у Курській області загинув чемпіон України зі змішаних єдиноборств ММА Назарій Гаврилець. Воїн не дожив півтора місяця до 22-річчя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Спортивний комітет України.

"Війна забрала ще одного юнака, спортсмена, чемпіона України з ММА. Назарій Гаврилець з Калуської громади, що на Івано-Франківщині, загинув у Курській області РФ, виконуючи спецзавдання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Назарій був старшим оператором групи спеціального призначення.

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На бій проти російських окупантів воїн пішов у 18 років.

"12 вересня 2024 року старший солдат Гаврилець не повернувся з бою. Воїн не дожив півтора місяця до 22-річчя", - додали у комітеті.