Сутки на Харьковщине: враг атаковал КАБами, БпЛА, из РСЗО и танков, 8 человек получили ранения. ФОТО

На Харьковщине в течение суток в результате российских обстрелов ранения получили 8 гражданских лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОВ Олег Синегубов

Вчера, 26 сентября, в 16:40 враг сбросил два КАБ на Харьков. Повреждены три частных дома, автомобиль. Получили ранения пять гражданских лиц.

В селе Ивашки в результате артобстрела уничтожен одноэтажный многоквартирный дом, повреждены хозяйственные постройки, гаражи, два автомобиля, мотоцикл, здание фермерского хозяйства, энергосети. Получил ранение гражданский мужчина.

В результате обстрела РСЗО села Безруки поврежден дом.В селе Подвысокое в результате обстрела из РСЗО "Торнадо-С" повреждены три частных дома, гаражи. В поселке Ковшаровка в результате попадания КАБ повреждено здание школы.

В поселке Купянск-Узловой в результате серии ударов КАБ повреждены помещения двух кафе, 20 домов, центральный рынок. Получил ранение гражданский мужчина.





В селе Новоосиново враг бил из РСЗО "Град". Повреждены четыре жилых дома.В селе Слатино в результате обстрела из РСЗО "Ураган" повреждены три частных домовладения, возгорание травы.В городе Волчанск повреждено частное домовладение. Получил ранение гражданский мужчина. В результате падения БПЛА в селе Прудянка горел дом.

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