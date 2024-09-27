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Сутки на Харьковщине: враг атаковал КАБами, БпЛА, из РСЗО и танков, 8 человек получили ранения. ФОТО

На Харьковщине в течение суток в результате российских обстрелов ранения получили 8 гражданских лиц.

Как информирует Цензор.НЕТоб этом сообщил начальник Харьковской ОВ Олег Синегубов

Вчера, 26 сентября, в 16:40 враг сбросил два КАБ на Харьков. Повреждены три частных дома, автомобиль. Получили ранения пять гражданских лиц.

В селе Ивашки в результате артобстрела уничтожен одноэтажный многоквартирный дом, повреждены хозяйственные постройки, гаражи, два автомобиля, мотоцикл, здание фермерского хозяйства, энергосети. Получил ранение гражданский мужчина.

В результате обстрела РСЗО села Безруки поврежден дом.В селе Подвысокое в результате обстрела из РСЗО "Торнадо-С" повреждены три частных дома, гаражи. В поселке Ковшаровка в результате попадания КАБ повреждено здание школы.

В поселке Купянск-Узловой в результате серии ударов КАБ повреждены помещения двух кафе, 20 домов, центральный рынок. Получил ранение гражданский мужчина.

Обстріли Куп'янську-Вузловоого
Обстріли Куп'янську-Вузловоого

В селе Новоосиново враг бил из РСЗО "Град". Повреждены четыре жилых дома.В селе Слатино в результате обстрела из РСЗО "Ураган" повреждены три частных домовладения, возгорание травы.В городе Волчанск повреждено частное домовладение. Получил ранение гражданский мужчина. В результате падения БПЛА в селе Прудянка горел дом.

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Автор: 

обстрел (27336) Харьковщина (5577)


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Цукі , не заспокояться доки українці не зруйнують моцкву. Як кажуть - Я ТЕБЕ ПОРОДИВ - я і вбью
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27.09.2024 09:12 Ответить
 
 