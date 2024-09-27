Доба на Харківщині: ворог атакував КАБами, БпЛА, з РСЗВ та танків, 8 людей дістали поранення. ФОТО

На Харківщині протягом доби внаслідок російських обстрілів поранення дістали 8 цивільних громадян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВа Олег Синєгубов

Учора, 26 вересня, о 16:40 ворог скинув два КАБ на Харків. Пошкоджено три приватних будинки, автомобіль. Дістали поранення п’ять цивільних осіб.

У селі Івашки внаслідок артобстрілу знищено одноповерховий багатоквартирний будинок, пошкоджені господарчі споруди, гаражі, дві автівки, мотоцикл, будівля фермерського господарства, енергомережі. Дістав поранення цивільний чоловік.

Внаслідок обстрілу РСЗВ села Безруки пошкоджено будинок. У селі Підвисоке внаслідок обстрілу з РСЗВ "Торнадо-С" пошкоджено три приватні будинки, гаражі. У селищі Ківшарівка внаслідок влучання КАБ пошкоджено будівлю школи.

У селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок серії ударів КАБ пошкоджено приміщення двох кафе, 20 будинків, центральний ринок. Дістав поранення цивільний чоловік.





У селі Новоосинове ворог бив з РСЗВ "Град". Пошкоджено чотири житлові будинки. У селі Слатине внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" пошкоджено три приватних домоволодіння, загорання трави. У місті Вовчанськ пошкоджено приватне домоволодіння. Дістав поранення цивільний чоловік. Внаслідок падіння БПЛА у селі Прудянка горів будинок.

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