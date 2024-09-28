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В России ликвидировали полковника ВС РФ Коломейцева, причастного к обучению операторов Shahed, - ГУР МО. ФОТО

В ночь на 27 сентября в Московской области был ликвидирован полковник российской армии Алексей Коломейцев, который возглавлял 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал ГУР МО Украины.

Отмечается, что Коломейцев руководил 924 государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации министерства обороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "шахедов", а также персонала по обслуге БПЛА.

В разведке отметили, что оккупант непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины.

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У Росії ліквідували полковника Олексія Коломєйцева
У Росії ліквідували полковника Олексія Коломєйцева

Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598) ГУР (442)


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Топ комментарии
+39
Нєскрепний кустюмчик абібас..земля скловатою, і бітум поверху.
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28.09.2024 15:18
+37
Оце правильно. Доволі воювати в білих пальто. Ще б побільше диверсій на кацапських підприємствах, транспорті тощо.
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28.09.2024 15:19
+20
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28.09.2024 15:55
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Нєскрепний кустюмчик абібас..земля скловатою, і бітум поверху.
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28.09.2024 15:18 Ответить
Оце правильно. Доволі воювати в білих пальто. Ще б побільше диверсій на кацапських підприємствах, транспорті тощо.
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28.09.2024 15:19 Ответить
Насправді я на 99 відсотків впевнений, що у цьому центрі цей полкан нічого корисного для окупантів не робив, навпаки, можливо його тихцем розкрадав. А потрапив на посаду або за бабло, або як чийсь протеже. Ліквідовувати потрібно спеціалістів - інструкторів, інженерів, пілотів.
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28.09.2024 15:42 Ответить
Опять не поспел, кусок хлеба оторвали! Да ясно конечно. Центр бы дронами накрыть. Сырьевую базу или склад предприятия того итд. А дубодела грохнуть, скорее бытовое.
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28.09.2024 15:46 Ответить
Можливо і ГУР, або СБУ. Але тоді це не надто розумно. Зіба що використали не кадрового спеца, а когось стороннього.
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28.09.2024 16:02 Ответить
Раз ліквідували то гарантовано знали кого .
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28.09.2024 17:04 Ответить
Да никто егг не ликвидововал. Это обычные разборки внутри рашки, успокойся
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28.09.2024 17:20 Ответить
сподіваюсь воно страждало
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28.09.2024 15:19 Ответить
Страждало від журби, поки не отримало кулю під півборіддя уверх. Тихенько сканав
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28.09.2024 15:31 Ответить
В такій ситуації нема часу на страждання .
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28.09.2024 17:07 Ответить
жалісно так ротика відкрив...
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28.09.2024 15:20 Ответить
Сподіваюсь туди встигли насцяли
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28.09.2024 15:27 Ответить
земля бетоном. Але скільки їх там таких....
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28.09.2024 15:21 Ответить
Це добра неовина ! смерть рашиським окупантам і колоборантам.
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28.09.2024 15:21 Ответить
Достеменно невідомо про його смерть. Тільки вірогідність.
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28.09.2024 15:29 Ответить
Відомо.

https://www.bbc.com/news/live/c981g8mrl8lt
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28.09.2024 16:19 Ответить
Та ладна!
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28.09.2024 16:42 Ответить
Бо він до нас безпосереднього відношення не має, на відміну від цього подохлого підара.
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28.09.2024 16:10 Ответить
Той теж в радість..
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28.09.2024 16:44 Ответить
Солідарювався з лідером хезболли. Достанем вскрізь і всіх.
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28.09.2024 15:23 Ответить
Це просто тіло ...такі мають бути всі , хто підняв зброю, проти України !!!
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28.09.2024 15:24 Ответить
Яке безглузде самогубство!!!
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28.09.2024 15:25 Ответить
Останнім часом самогубці використовують пістолети з глушником. Мабуть мода така?
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28.09.2024 15:33 Ответить
Бывает и тротил
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28.09.2024 15:38 Ответить
О. Оце хороша новина. Піду гопака вдарю з горя.
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28.09.2024 15:25 Ответить
Дошахувався - а дихав на повні груди - піздєц підкрався незамітно
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28.09.2024 15:31 Ответить
Знаишли покидька в місті Коломна - на грудях була записка -- каюсь!
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28.09.2024 16:06 Ответить
..а коли вже дійде черга до командно-штурманського складу кацапської дальньої авіації? Там не треба вбивати командуючого чи командира полку! Вони не літають... Простих КПС... простих штурманів... щоб сцялися вийти на вулицю....
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28.09.2024 15:32 Ответить
Отруївся руським миром. Таке буває.
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28.09.2024 15:33 Ответить
Здоровья ему и долгих лет..... В АДУ
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28.09.2024 15:37 Ответить
Оце вже не мєлочь,жирну пісю двухсотнули,респект виконавцям ! а на могилу цій скотобазі букет Гєранєй покладіть.
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28.09.2024 15:39 Ответить
порядочные зэки и вагнеровцы Московии, недоимперии 404, на подобных ВАШИХ же тварях-паразитах можна заработать больше и безопаснее, чем на дебильной, так называемой СВО, где там почти нет шансов выжить или остаться, хотя бы, нЕ инвалидом.. думайтЕ..
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28.09.2024 15:41 Ответить
Це Моссад або Зінка!
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28.09.2024 15:42 Ответить
Яка сумна новина! 😁 земля скловатою, виродку!
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28.09.2024 15:47 Ответить
А на фото реклама ADIDAS?
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28.09.2024 15:47 Ответить
А хто носить Адідас тому жаба цицьки дасть!
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28.09.2024 16:21 Ответить
Не говорите глупости. То бы мы для жаб пацанские костюмы покупали. ...тому любая девка даст. Вот.
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28.09.2024 16:28 Ответить
Це я перефразував
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28.09.2024 16:49 Ответить
То то же. По пацанским понятиям Адидас и турецкую косуху не каждый мог одеть. Это как баклан себе купола на спине набил бы.
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28.09.2024 16:54 Ответить
Земля, стікловатою. ЯблюдКУ. @@@@@@.
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28.09.2024 15:49 Ответить
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28.09.2024 15:50 Ответить
Вгодований підсвинок був!
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28.09.2024 15:56 Ответить
"Нормально ? - нормально !" (с)
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29.09.2024 10:33 Ответить
Сюжет нє раскрит. Як замочили цю свинособаку?
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28.09.2024 15:51 Ответить
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28.09.2024 15:52 Ответить
Пілотів, пілотів треба валити, щоб ходили та оглядалися.
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28.09.2024 15:54 Ответить
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28.09.2024 15:55 Ответить
Пиня кремлівський , тебе також чекає такий фініш 🧌👹🤬
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28.09.2024 16:06 Ответить
Мені більш до вподоби, що )(уйло здохдо,як м. каддафі:
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28.09.2024 16:12 Ответить
Або, як цього упиря:
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28.09.2024 16:14 Ответить
Держак від лопати в жо.., це була остання воля Муарема - масаж простати перед входом в райські сади з фуріями...
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28.09.2024 16:16 Ответить
Двійників пуйла стільки наробила, що і не знаю хто з них справжній
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28.09.2024 16:18 Ответить
Відповідно, треба усіх - а далі вже нехай в пеклі розбираються.
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28.09.2024 16:41 Ответить
- х#йло х#йлович насралла
- кто насрала?..
- х#йло х#йлович.
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28.09.2024 17:13 Ответить
жирнючий кусок лайна.
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28.09.2024 15:59 Ответить
Здох ************, чекає *****.
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28.09.2024 16:12 Ответить
Ви фантазер
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28.09.2024 18:16 Ответить
Пан гурман)))
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28.09.2024 19:03 Ответить
Всі вони падали мають здохнути та горіти в пеклі.
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28.09.2024 16:20 Ответить
Какая мерзкая харя у этого выродка ((
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28.09.2024 16:59 Ответить
сразу угадиваєца парода-кацапская ванючая свінья...
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28.09.2024 17:43 Ответить
РФ значительно нарастила производство Shahed-136. В частности в ОЭЗ "Алабуга", - https://isis-online.org/isis-reports/detail/update-alabugas-production-rate-of-shahed-136-drones Institute for Science and International Security

В ходе утечки данных выяснилось, что достигнутые масштабы производства и применения БпЛА шахед перевыполняют плановые показатели практически на год (!).

Так, предприятие должно было поставить 6000 беспилотников ВС РФ к сентябрю 2025 года. На данный момент "Алабуга" опережает график и уже поставила около 4500 шахедов по состоянию на конец апреля 2024 года и более 6000 к концу августа 2024 года.
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28.09.2024 18:45 Ответить
Алєксєя, а не Олексія. Покидьок недостойний перекладу на Українську. Фото нравицця ))
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28.09.2024 19:36 Ответить
І хто ж його ліквідував?гіві,моторола ,були ліквідовані спеціалістами,а при зєлі їх судять!
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28.09.2024 19:43 Ответить
ТЬху, прочитав Коломойський.....
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28.09.2024 20:55 Ответить
не насралла звісно, але хоч так.
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28.09.2024 23:02 Ответить
 
 