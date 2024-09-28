В России ликвидировали полковника ВС РФ Коломейцева, причастного к обучению операторов Shahed, - ГУР МО. ФОТО

В ночь на 27 сентября в Московской области был ликвидирован полковник российской армии Алексей Коломейцев, который возглавлял 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал ГУР МО Украины.

Отмечается, что Коломейцев руководил 924 государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации министерства обороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "шахедов", а также персонала по обслуге БПЛА.

В разведке отметили, что оккупант непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины.

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