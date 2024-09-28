В России ликвидировали полковника ВС РФ Коломейцева, причастного к обучению операторов Shahed, - ГУР МО. ФОТО
В ночь на 27 сентября в Московской области был ликвидирован полковник российской армии Алексей Коломейцев, который возглавлял 924-й государственный центр беспилотной авиации Министерства обороны РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Telegram-канал ГУР МО Украины.
Отмечается, что Коломейцев руководил 924 государственным центром (в/ч 20924) беспилотной авиации министерства обороны РФ, который занимается подготовкой специалистов по боевому применению беспилотников, в частности "шахедов", а также персонала по обслуге БПЛА.
В разведке отметили, что оккупант непосредственно причастен к полномасштабному вторжению России и совершению военных преступлений против Украины.
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- кто насрала?..
- х#йло х#йлович.
В ходе утечки данных выяснилось, что достигнутые масштабы производства и применения БпЛА шахед перевыполняют плановые показатели практически на год (!).
Так, предприятие должно было поставить 6000 беспилотников ВС РФ к сентябрю 2025 года. На данный момент "Алабуга" опережает график и уже поставила около 4500 шахедов по состоянию на конец апреля 2024 года и более 6000 к концу августа 2024 года.