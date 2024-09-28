У Росії ліквідували полковника ЗС РФ Коломєйцева, який причетний до навчання операторів Shahed, - ГУР МО. ФОТО
У ніч на 27 вересня в Московській області було ліквідовано полковника російської армії Олексія Коломєйцева, який очолював 924-й державний центр безпілотної авіації Міністерства оборони РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал ГУР МО України.
Зазначається, що Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема "шахедів", а також персоналу з обслуги БПЛА.
У розвідці зазначили, що окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України.
Топ коментарі
+39 Марина Нєчаєва #561431
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- кто насрала?..
- х#йло х#йлович.
В ходе утечки данных выяснилось, что достигнутые масштабы производства и применения БпЛА шахед перевыполняют плановые показатели практически на год (!).
Так, предприятие должно было поставить 6000 беспилотников ВС РФ к сентябрю 2025 года. На данный момент "Алабуга" опережает график и уже поставила около 4500 шахедов по состоянию на конец апреля 2024 года и более 6000 к концу августа 2024 года.