У Росії ліквідували полковника ЗС РФ Коломєйцева, який причетний до навчання операторів Shahed, - ГУР МО. ФОТО

У ніч на 27 вересня в Московській області було ліквідовано полковника російської армії Олексія Коломєйцева, який очолював 924-й державний центр безпілотної авіації Міністерства оборони РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Telegram-канал ГУР МО України.

Зазначається, що Коломєйцев керував 924 державним центром (в/ч 20924) безпілотної авіації міністерства оборони РФ, який займається підготовкою фахівців із бойового застосування безпілотників, зокрема "шахедів", а також персоналу з обслуги БПЛА.

У розвідці зазначили, що окупант безпосередньо причетний до повномасштабного вторгнення Росії та здійснення воєнних злочинів проти України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники знищили УАЗ окупантів, "буханку", ліквідували 7 росіян, ще 15 - важко поранили. ВIДЕО



