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Обстрелы Сумщины за сутки: враг нанес 280 ударов по 50 населенным пунктам, 9 человек получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки враг нанес 280 ударов по территории Сумской области. Всего 50 населенных пунктов подверглись обстрелам из различных видов оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Сумской области.

"В результате ударов ранения получили 9 гражданских лиц. Повреждены 3 многоквартирных дома, 5 частных жилых домов, а также локомотив, грузовое транспортное средство, гараж, летняя кухня, хозяйственная постройка и газопровод", - говорится в сообщении.

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Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина

Автор: 

обстрел (27379) Сумская область (3175)


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