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Обстріли Сумщини за добу: ворог завдав 280 ударів по 50 населених пунктах, 9 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби ворог завдав 280 ударів по території Сумської області. Загалом 50 населених пунктів зазнали обстрілів з різних видів зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області 

"Внаслідок ударів поранення зазнали 9 цивільних осіб. Пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних житлових будинків, а також локомотив, вантажний транспортний засіб, гараж, літню кухню, господарчу споруду та газопровід", - йдеться в повідомленні.

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Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина
Сумщина

Автор: 

обстріл (28717) Сумська область (3728)


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