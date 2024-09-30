Обстріли Сумщини за добу: ворог завдав 280 ударів по 50 населених пунктах, 9 людей дістали поранення. ФОТОрепортаж
Минулої доби ворог завдав 280 ударів по території Сумської області. Загалом 50 населених пунктів зазнали обстрілів з різних видів зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Сумської області
"Внаслідок ударів поранення зазнали 9 цивільних осіб. Пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 5 приватних житлових будинків, а також локомотив, вантажний транспортний засіб, гараж, літню кухню, господарчу споруду та газопровід", - йдеться в повідомленні.
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