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"Опасно и непрофессионально": Российский Су-35 чуть не врезался в самолет США у Аляски. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самолеты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки перехватили российские военные самолеты в зоне противовоздушной обороны Аляски.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба командования.

Это случилось еще 23 сентября 2024 года.

Отмечается, что истребители командования осуществляли безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски.

"Поведение одного российского Су-35 было опасным, непрофессиональным и угрожало всем - это не то, что можно увидеть в профессиональных Военно-воздушных силах", - добавил генерал Грегори Гийо.

Также смотрите: Подготовка самолета и фрагменты боевого вылета украинского пилота. ВИДЕО

Російський Су-35 ледве не врізався в американський літак біля Аляски
Російський Су-35 ледве не врізався в американський літак біля Аляски
Російський Су-35 ледве не врізався в американський літак біля Аляски

Автор: 

авиация (2834) россия (95702) США (26877)


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Топ комментарии
+53
Негайно уряд США повинен нанести росії глибоку стурбованість .
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01.10.2024 09:30
+39
Кацапоиды уже американцам говном по морде мажут а США продолжает сопли вытирать и что то там бубнить про ескалацию
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01.10.2024 09:34
+32
Чтобы небыло ысккаллации, нужно отдать Аляску, как сказал бы Трамп
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01.10.2024 09:38
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це все твої хворі фантазії
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01.10.2024 11:08 Ответить
- "сказало говно и засохло"(с)
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01.10.2024 11:29 Ответить
ти не правильно зміщаєш акценти! всім вже зрозуміло що пілот керується наказами зверху, хоча на відео чути його перелякані коменти! смішно звучить виправдання його керівництва про "дисципліноване супроводження порушника" і "непрофесійне поводження" кацапольота!
якщо буде війна між НАТО і кацапами, теж будуть подібні виправдання, що якийсь кацапольот "непрофесійно збив гарний літачок НАТО викинуваши на ньогу тонну палива"?

очевидно, що кацапи розуміють тільки силу і також розуміють, що НАТО всіма силами намагається не вляпатися в конфлікт, тому кацапи і поводять себе як мавпи - провокуючі постійно НАТО! як також очевидно всім, що як би НАТО просто взяло б і збило кацапське громихаюче корито, то ці провокації просто припинилися би раз і назавжди без жодних наслідкив!

а те що відбувається зараз - воно демотивує дуже
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01.10.2024 13:34 Ответить
Це ж у міжнародному повітряному просторі, тому москалі і такі "хоробрі"....
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01.10.2024 10:51 Ответить
Ну куди їм до лєаніда тіщєнка воно ж не ухилянт ікспєрдуна як мінімум касманаіт))
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01.10.2024 23:56 Ответить
Викласти на публіку кіно із власним приниженням це якесь дніще у кубі. Це вам кaцaпu по губам немитим прутнем поводили, а не «непрофесійна поведінка».
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01.10.2024 11:22 Ответить
В аварії на автодорозі в Луцькому районі Волинської області 29 вересня загинув 36-річний військовослужбовець ЗСУ, капітан, повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка. Воїн із позивним "Сігл" десять років тому захищав https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/boi-za-donetskij-aeroport/ Донецький аеропорт , пройшов інші найгарячіші точки східного фронту, був двічі поранений.
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01.10.2024 11:24 Ответить
читаю дурнуваті кепкування з амерів й дивуюся, скільки ж дибілів навіть на цензорі!! а що казати про якйсь зелений бидломаратон!!
кепкують тутешні дурні із абсолютно рядової події, яких траплялося після другої світової сотнями!! включно із таранами підводних човнів й кораблів. ну, пролетів кацап, ну і шо?! як це зачепило інтереси амерів? якої шкоди зазнали? для тутейших дурнів окремо скажу, що там, де їхнім інтересам бодай щось справді загрожувало, то реакція була геть іншою. нагадаю про містечко у сирії, здається. дер-ез-зор назва, яку десь 2017 року мали атакувати кацапи й вагнери. дурнуваті, прочитайте, що з тими кацапами зробили амери.
й до речі іще мнагадаю, що ваш прєзік, зєльоний вава-їбанат, тих-таки вагнерів спокійнісінько відпустив, коли вони майже були у нас у руках...
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01.10.2024 11:42 Ответить
те що у амерів велика сила - ніхто не сумнівається! смішно від того, що вони не можуть цією силою розпорядитися за напрямком!

вже ж не перша провокація від кацапів - то над кораблем пролітять, то скинуть паливо на дрон, то літають поруч з натівськими літаками на небезпечній відстані... ну збийте просто один кацапський говноліт і це припиниться без жодних наслідків!

залучіть вже свою силу! чи накуя вона вам тоді? якихось мавп в пустинях ганяти?
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01.10.2024 13:38 Ответить
точно припиниться? точно без жодних наслідків? за теперішніх умов у світі, який балансує на межі світової війни? саме те, що у дуже складної й надпотужної системи немає (!!) однозначної (!!) відповіді на ці питання, вона й ігнорує - точніше не помічає - нешкідливі дріб'язкові витівки, які не тягнуть навіть на визначення "інцидент".
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01.10.2024 13:50 Ответить
такою поведінкою як зараз, амери дограються до нового Перл Харбору
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01.10.2024 16:38 Ответить
Шкода шо не врізалися. Однією сушкою було б менше.
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01.10.2024 12:20 Ответить
Гарно москаль дупу підігнав , потрібно було впендюрити ракетою .
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01.10.2024 12:34 Ответить
А збивати НІ НІ, бо ескалація ж )
Кацапи це прекрасно знають що напередодні виборів президента в США можна чудити як завгодно - американці нічого робити не будуть.
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01.10.2024 13:04 Ответить
Налякав жінку.
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01.10.2024 13:46 Ответить
а з мого дивану це су 27, старе барахло, але амерів пужати можна
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01.10.2024 13:48 Ответить
А що у них в літаках ніякого обзору задньої частини немає?
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01.10.2024 14:42 Ответить
****** кацапов,они понимают толь это.
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01.10.2024 14:51 Ответить
це ж ісконно рузькіє землі.
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01.10.2024 14:54 Ответить
Перша армія світу... відразу видно.
В сраку заткніть свій професіоналізм, якщо мужності немає.
У турків повчіться.
Винищувач то чорт з ним, але він супроводжував стратегічний бомбардувальник.
А якби той жахнув?
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01.10.2024 14:57 Ответить
Підар так робить, бо знає що не зібють. По перехопленням в Украіні, як від Пєтріот тікав, так пілот скулив як *****.

В цьому вся сутність шакалів кацапячих. На слабшого нападати, та робити клоунаду, знаючи що не відхватять по гризлу.
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01.10.2024 15:11 Ответить
амери що слабші? амери просто так сильно намагаються не вляпатися в конфлікт з кацапами, що навіть смішно! вигадали термін: "вони не зробили це навмисно" 🤣 коли ракети падають на территорії союзників.
коли кацапи збили розвідувальний Ріпер над чорним морем, в міжнародній зоні, назвали це "не прохфесійною і дуже небезпечною поведінкою"
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01.10.2024 16:31 Ответить
США мали чесно попередити нас в 2014 році, що будуть так діяти

а ще краще - в 1994 році, преред Будапештським меморандумом
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01.10.2024 17:54 Ответить
обкакалися.
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01.10.2024 17:13 Ответить
...а стрельнув би ,і крапка, а так тільки стурбованість.
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01.10.2024 17:19 Ответить
зніміть про це голівудський героїчний блокбастер, неескалатори

Може ще когось крім українців надурите своїм Голівудом
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01.10.2024 17:51 Ответить
Російський пілот відсікав амерський від свого бомбера.

Мене більше здивувало, що у американця під крилом явно більше ракет.
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01.10.2024 17:58 Ответить
"О шет-т! О май Гот!", - впевнено крякнув профісійний американський пілот !
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01.10.2024 18:27 Ответить
микола ламакін відригнув на засраному дивані постучав по клаві кепкуючи з американського пилота і відчуваючи впевненість пішов до мамки вимагати сотню на пляхан з їх пенсії
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02.10.2024 00:01 Ответить
жаль що не врізався
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02.10.2024 01:07 Ответить
Погано шо не врізався
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02.10.2024 06:51 Ответить
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