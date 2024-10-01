"Опасно и непрофессионально": Российский Су-35 чуть не врезался в самолет США у Аляски. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Самолеты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки перехватили российские военные самолеты в зоне противовоздушной обороны Аляски.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба командования.
Это случилось еще 23 сентября 2024 года.
Отмечается, что истребители командования осуществляли безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски.
"Поведение одного российского Су-35 было опасным, непрофессиональным и угрожало всем - это не то, что можно увидеть в профессиональных Военно-воздушных силах", - добавил генерал Грегори Гийо.
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+53 Сергій Малецький
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+39 ALEX SUROVV #593022
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+32 ALEX SUROVV #593022
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якщо буде війна між НАТО і кацапами, теж будуть подібні виправдання, що якийсь кацапольот "непрофесійно збив гарний літачок НАТО викинуваши на ньогу тонну палива"?
очевидно, що кацапи розуміють тільки силу і також розуміють, що НАТО всіма силами намагається не вляпатися в конфлікт, тому кацапи і поводять себе як мавпи - провокуючі постійно НАТО! як також очевидно всім, що як би НАТО просто взяло б і збило кацапське громихаюче корито, то ці провокації просто припинилися би раз і назавжди без жодних наслідкив!
а те що відбувається зараз - воно демотивує дуже
кепкують тутешні дурні із абсолютно рядової події, яких траплялося після другої світової сотнями!! включно із таранами підводних човнів й кораблів. ну, пролетів кацап, ну і шо?! як це зачепило інтереси амерів? якої шкоди зазнали? для тутейших дурнів окремо скажу, що там, де їхнім інтересам бодай щось справді загрожувало, то реакція була геть іншою. нагадаю про містечко у сирії, здається. дер-ез-зор назва, яку десь 2017 року мали атакувати кацапи й вагнери. дурнуваті, прочитайте, що з тими кацапами зробили амери.
й до речі іще мнагадаю, що ваш прєзік, зєльоний вава-їбанат, тих-таки вагнерів спокійнісінько відпустив, коли вони майже були у нас у руках...
вже ж не перша провокація від кацапів - то над кораблем пролітять, то скинуть паливо на дрон, то літають поруч з натівськими літаками на небезпечній відстані... ну збийте просто один кацапський говноліт і це припиниться без жодних наслідків!
залучіть вже свою силу! чи накуя вона вам тоді? якихось мавп в пустинях ганяти?
Кацапи це прекрасно знають що напередодні виборів президента в США можна чудити як завгодно - американці нічого робити не будуть.
В сраку заткніть свій професіоналізм, якщо мужності немає.
У турків повчіться.
Винищувач то чорт з ним, але він супроводжував стратегічний бомбардувальник.
А якби той жахнув?
В цьому вся сутність шакалів кацапячих. На слабшого нападати, та робити клоунаду, знаючи що не відхватять по гризлу.
коли кацапи збили розвідувальний Ріпер над чорним морем, в міжнародній зоні, назвали це "не прохфесійною і дуже небезпечною поведінкою"
а ще краще - в 1994 році, преред Будапештським меморандумом
Може ще когось крім українців надурите своїм Голівудом
Мене більше здивувало, що у американця під крилом явно більше ракет.