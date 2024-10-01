"Опасно и непрофессионально": Российский Су-35 чуть не врезался в самолет США у Аляски. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Самолеты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки перехватили российские военные самолеты в зоне противовоздушной обороны Аляски.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба командования.

Это случилось еще 23 сентября 2024 года.

Отмечается, что истребители командования осуществляли безопасный и дисциплинированный перехват российских военных самолетов в зоне ПВО Аляски.

"Поведение одного российского Су-35 было опасным, непрофессиональным и угрожало всем - это не то, что можно увидеть в профессиональных Военно-воздушных силах", - добавил генерал Грегори Гийо.

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