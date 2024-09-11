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Подготовка самолета и фрагменты боевого вылета украинского пилота. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты подготовки самолета и боевого вылета украинского пилота.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи есть кадры работы техников и боевых пусков.

"Красивая нарезка кадров работы Воздушных Сил Украины и авиационных подразделений, где кратко показан почти весь процесс проверки борта и подготовки к боевому вылету". - отмечает в комментарии автор публикации.

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Автор: 

авиация (2827) боевые действия (4053)


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Це все виглядає фантастично 👍🏼🙏🏼❤️
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11.09.2024 10:21 Ответить
Гей,Соколи, залишайтесь живими
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11.09.2024 10:25 Ответить
https://youtu.be/NQM848tXnjE?si=e2ckRARUDS2zB9-G
Навіяло
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11.09.2024 10:29 Ответить
З заголовку, подумав,що покажуть Ф-16
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11.09.2024 11:25 Ответить
Найкращі!!!
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11.09.2024 12:52 Ответить
Не бачу підготовки. Сів і полетів.
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11.09.2024 13:50 Ответить
 
 