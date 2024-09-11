Подготовка самолета и фрагменты боевого вылета украинского пилота. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты подготовки самолета и боевого вылета украинского пилота.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи есть кадры работы техников и боевых пусков.

"Красивая нарезка кадров работы Воздушных Сил Украины и авиационных подразделений, где кратко показан почти весь процесс проверки борта и подготовки к боевому вылету". - отмечает в комментарии автор публикации.

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