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Підготовка літака та фрагменти бойового вильоту українського пілота. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти підготовки літака та бойового вильоту українського пілота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі є кадри роботи техніків та бойових пусків.

"Красива нарізка кадрів роботи Повітряних Сил України та авіаційних підрозділів, де коротко показано майже весь процес перевірки борта та підготовки до бойового вильоту". - зазначає у коментарі автор публікації.

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Автор: 

авіація (4125) бойові дії (3808)


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Це все виглядає фантастично 👍🏼🙏🏼❤️
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11.09.2024 10:21 Відповісти
Гей,Соколи, залишайтесь живими
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11.09.2024 10:25 Відповісти
https://youtu.be/NQM848tXnjE?si=e2ckRARUDS2zB9-G
Навіяло
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11.09.2024 10:29 Відповісти
З заголовку, подумав,що покажуть Ф-16
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11.09.2024 11:25 Відповісти
Найкращі!!!
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11.09.2024 12:52 Відповісти
Не бачу підготовки. Сів і полетів.
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11.09.2024 13:50 Відповісти
 
 