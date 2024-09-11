Підготовка літака та фрагменти бойового вильоту українського пілота. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані фрагменти підготовки літака та бойового вильоту українського пілота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі є кадри роботи техніків та бойових пусків.

"Красива нарізка кадрів роботи Повітряних Сил України та авіаційних підрозділів, де коротко показано майже весь процес перевірки борта та підготовки до бойового вильоту". - зазначає у коментарі автор публікації.

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