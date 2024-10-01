"Небезпечно та непрофесійно": Російський Су-35 ледь не врізався в літак США біля Аляски. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літаки Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки перехопили російські військові літаки у зоні протиповітряної оборони Аляски.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба командування.

Це трапилося ще 23 вересня 2024 року.

Зазначається, що винищувачі командування здійснювали безпечне та дисципліноване перехоплення російських військових літаків у зоні ППО Аляски.

"Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною та загрожувала всім – це не те, що можна побачити в професійних Військово-повітряних силах", - додав генерал Грегорі Гійо.

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