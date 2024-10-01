"Небезпечно та непрофесійно": Російський Су-35 ледь не врізався в літак США біля Аляски. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Літаки Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки перехопили російські військові літаки у зоні протиповітряної оборони Аляски.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба командування.
Це трапилося ще 23 вересня 2024 року.
Зазначається, що винищувачі командування здійснювали безпечне та дисципліноване перехоплення російських військових літаків у зоні ППО Аляски.
"Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною та загрожувала всім – це не те, що можна побачити в професійних Військово-повітряних силах", - додав генерал Грегорі Гійо.
Топ коментарі
+53 Сергій Малецький
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+39 ALEX SUROVV #593022
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+32 ALEX SUROVV #593022
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якщо буде війна між НАТО і кацапами, теж будуть подібні виправдання, що якийсь кацапольот "непрофесійно збив гарний літачок НАТО викинуваши на ньогу тонну палива"?
очевидно, що кацапи розуміють тільки силу і також розуміють, що НАТО всіма силами намагається не вляпатися в конфлікт, тому кацапи і поводять себе як мавпи - провокуючі постійно НАТО! як також очевидно всім, що як би НАТО просто взяло б і збило кацапське громихаюче корито, то ці провокації просто припинилися би раз і назавжди без жодних наслідкив!
а те що відбувається зараз - воно демотивує дуже
кепкують тутешні дурні із абсолютно рядової події, яких траплялося після другої світової сотнями!! включно із таранами підводних човнів й кораблів. ну, пролетів кацап, ну і шо?! як це зачепило інтереси амерів? якої шкоди зазнали? для тутейших дурнів окремо скажу, що там, де їхнім інтересам бодай щось справді загрожувало, то реакція була геть іншою. нагадаю про містечко у сирії, здається. дер-ез-зор назва, яку десь 2017 року мали атакувати кацапи й вагнери. дурнуваті, прочитайте, що з тими кацапами зробили амери.
й до речі іще мнагадаю, що ваш прєзік, зєльоний вава-їбанат, тих-таки вагнерів спокійнісінько відпустив, коли вони майже були у нас у руках...
вже ж не перша провокація від кацапів - то над кораблем пролітять, то скинуть паливо на дрон, то літають поруч з натівськими літаками на небезпечній відстані... ну збийте просто один кацапський говноліт і це припиниться без жодних наслідків!
залучіть вже свою силу! чи накуя вона вам тоді? якихось мавп в пустинях ганяти?
Кацапи це прекрасно знають що напередодні виборів президента в США можна чудити як завгодно - американці нічого робити не будуть.
В сраку заткніть свій професіоналізм, якщо мужності немає.
У турків повчіться.
Винищувач то чорт з ним, але він супроводжував стратегічний бомбардувальник.
А якби той жахнув?
В цьому вся сутність шакалів кацапячих. На слабшого нападати, та робити клоунаду, знаючи що не відхватять по гризлу.
коли кацапи збили розвідувальний Ріпер над чорним морем, в міжнародній зоні, назвали це "не прохфесійною і дуже небезпечною поведінкою"
а ще краще - в 1994 році, преред Будапештським меморандумом
Може ще когось крім українців надурите своїм Голівудом
Мене більше здивувало, що у американця під крилом явно більше ракет.