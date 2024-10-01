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"Небезпечно та непрофесійно": Російський Су-35 ледь не врізався в літак США біля Аляски. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Літаки Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки перехопили російські військові літаки у зоні протиповітряної оборони Аляски.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба командування.

Це трапилося ще 23 вересня 2024 року.

Зазначається, що винищувачі командування здійснювали безпечне та дисципліноване перехоплення російських військових літаків у зоні ППО Аляски.

"Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною та загрожувала всім – це не те, що можна побачити в професійних Військово-повітряних силах", - додав генерал Грегорі Гійо.

Також дивіться: Підготовка літака та фрагменти бойового вильоту українського пілота. ВIДЕО

Російський Су-35 ледве не врізався в американський літак біля Аляски
Російський Су-35 ледве не врізався в американський літак біля Аляски
Російський Су-35 ледве не врізався в американський літак біля Аляски

Автор: 

авіація (4137) росія (65415) США (23085)


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Топ коментарі
+53
Негайно уряд США повинен нанести росії глибоку стурбованість .
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01.10.2024 09:30
+39
Кацапоиды уже американцам говном по морде мажут а США продолжает сопли вытирать и что то там бубнить про ескалацию
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01.10.2024 09:34
+32
Чтобы небыло ысккаллации, нужно отдать Аляску, как сказал бы Трамп
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01.10.2024 09:38
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це все твої хворі фантазії
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01.10.2024 11:08 Відповісти
- "сказало говно и засохло"(с)
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01.10.2024 11:29 Відповісти
ти не правильно зміщаєш акценти! всім вже зрозуміло що пілот керується наказами зверху, хоча на відео чути його перелякані коменти! смішно звучить виправдання його керівництва про "дисципліноване супроводження порушника" і "непрофесійне поводження" кацапольота!
якщо буде війна між НАТО і кацапами, теж будуть подібні виправдання, що якийсь кацапольот "непрофесійно збив гарний літачок НАТО викинуваши на ньогу тонну палива"?

очевидно, що кацапи розуміють тільки силу і також розуміють, що НАТО всіма силами намагається не вляпатися в конфлікт, тому кацапи і поводять себе як мавпи - провокуючі постійно НАТО! як також очевидно всім, що як би НАТО просто взяло б і збило кацапське громихаюче корито, то ці провокації просто припинилися би раз і назавжди без жодних наслідкив!

а те що відбувається зараз - воно демотивує дуже
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01.10.2024 13:34 Відповісти
Це ж у міжнародному повітряному просторі, тому москалі і такі "хоробрі"....
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01.10.2024 10:51 Відповісти
Ну куди їм до лєаніда тіщєнка воно ж не ухилянт ікспєрдуна як мінімум касманаіт))
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01.10.2024 23:56 Відповісти
Викласти на публіку кіно із власним приниженням це якесь дніще у кубі. Це вам кaцaпu по губам немитим прутнем поводили, а не «непрофесійна поведінка».
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01.10.2024 11:22 Відповісти
В аварії на автодорозі в Луцькому районі Волинської області 29 вересня загинув 36-річний військовослужбовець ЗСУ, капітан, повний кавалер ордена "За мужність" Павло Чайка. Воїн із позивним "Сігл" десять років тому захищав https://www.obozrevatel.com/ukr/topic/boi-za-donetskij-aeroport/ Донецький аеропорт , пройшов інші найгарячіші точки східного фронту, був двічі поранений.
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01.10.2024 11:24 Відповісти
читаю дурнуваті кепкування з амерів й дивуюся, скільки ж дибілів навіть на цензорі!! а що казати про якйсь зелений бидломаратон!!
кепкують тутешні дурні із абсолютно рядової події, яких траплялося після другої світової сотнями!! включно із таранами підводних човнів й кораблів. ну, пролетів кацап, ну і шо?! як це зачепило інтереси амерів? якої шкоди зазнали? для тутейших дурнів окремо скажу, що там, де їхнім інтересам бодай щось справді загрожувало, то реакція була геть іншою. нагадаю про містечко у сирії, здається. дер-ез-зор назва, яку десь 2017 року мали атакувати кацапи й вагнери. дурнуваті, прочитайте, що з тими кацапами зробили амери.
й до речі іще мнагадаю, що ваш прєзік, зєльоний вава-їбанат, тих-таки вагнерів спокійнісінько відпустив, коли вони майже були у нас у руках...
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01.10.2024 11:42 Відповісти
те що у амерів велика сила - ніхто не сумнівається! смішно від того, що вони не можуть цією силою розпорядитися за напрямком!

вже ж не перша провокація від кацапів - то над кораблем пролітять, то скинуть паливо на дрон, то літають поруч з натівськими літаками на небезпечній відстані... ну збийте просто один кацапський говноліт і це припиниться без жодних наслідків!

залучіть вже свою силу! чи накуя вона вам тоді? якихось мавп в пустинях ганяти?
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01.10.2024 13:38 Відповісти
точно припиниться? точно без жодних наслідків? за теперішніх умов у світі, який балансує на межі світової війни? саме те, що у дуже складної й надпотужної системи немає (!!) однозначної (!!) відповіді на ці питання, вона й ігнорує - точніше не помічає - нешкідливі дріб'язкові витівки, які не тягнуть навіть на визначення "інцидент".
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01.10.2024 13:50 Відповісти
такою поведінкою як зараз, амери дограються до нового Перл Харбору
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01.10.2024 16:38 Відповісти
Шкода шо не врізалися. Однією сушкою було б менше.
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01.10.2024 12:20 Відповісти
Гарно москаль дупу підігнав , потрібно було впендюрити ракетою .
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01.10.2024 12:34 Відповісти
А збивати НІ НІ, бо ескалація ж )
Кацапи це прекрасно знають що напередодні виборів президента в США можна чудити як завгодно - американці нічого робити не будуть.
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01.10.2024 13:04 Відповісти
Налякав жінку.
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01.10.2024 13:46 Відповісти
а з мого дивану це су 27, старе барахло, але амерів пужати можна
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01.10.2024 13:48 Відповісти
А що у них в літаках ніякого обзору задньої частини немає?
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01.10.2024 14:42 Відповісти
****** кацапов,они понимают толь это.
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01.10.2024 14:51 Відповісти
це ж ісконно рузькіє землі.
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01.10.2024 14:54 Відповісти
Перша армія світу... відразу видно.
В сраку заткніть свій професіоналізм, якщо мужності немає.
У турків повчіться.
Винищувач то чорт з ним, але він супроводжував стратегічний бомбардувальник.
А якби той жахнув?
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01.10.2024 14:57 Відповісти
Підар так робить, бо знає що не зібють. По перехопленням в Украіні, як від Пєтріот тікав, так пілот скулив як *****.

В цьому вся сутність шакалів кацапячих. На слабшого нападати, та робити клоунаду, знаючи що не відхватять по гризлу.
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01.10.2024 15:11 Відповісти
амери що слабші? амери просто так сильно намагаються не вляпатися в конфлікт з кацапами, що навіть смішно! вигадали термін: "вони не зробили це навмисно" 🤣 коли ракети падають на территорії союзників.
коли кацапи збили розвідувальний Ріпер над чорним морем, в міжнародній зоні, назвали це "не прохфесійною і дуже небезпечною поведінкою"
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01.10.2024 16:31 Відповісти
США мали чесно попередити нас в 2014 році, що будуть так діяти

а ще краще - в 1994 році, преред Будапештським меморандумом
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01.10.2024 17:54 Відповісти
обкакалися.
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01.10.2024 17:13 Відповісти
...а стрельнув би ,і крапка, а так тільки стурбованість.
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01.10.2024 17:19 Відповісти
зніміть про це голівудський героїчний блокбастер, неескалатори

Може ще когось крім українців надурите своїм Голівудом
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01.10.2024 17:51 Відповісти
Російський пілот відсікав амерський від свого бомбера.

Мене більше здивувало, що у американця під крилом явно більше ракет.
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01.10.2024 17:58 Відповісти
"О шет-т! О май Гот!", - впевнено крякнув профісійний американський пілот !
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01.10.2024 18:27 Відповісти
микола ламакін відригнув на засраному дивані постучав по клаві кепкуючи з американського пилота і відчуваючи впевненість пішов до мамки вимагати сотню на пляхан з їх пенсії
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02.10.2024 00:01 Відповісти
жаль що не врізався
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02.10.2024 01:07 Відповісти
Погано шо не врізався
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02.10.2024 06:51 Відповісти
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