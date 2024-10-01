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Зеленский посетил раненых воинов и вручил им государственные награды. ФОТОрепортаж

По случаю Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил госпиталь и отметил государственными наградами воинов и медиков, которые спасают их жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

"Поздравляю с вашим днем - Днем защитников и защитниц Украины. Спасибо вам за службу и защиту Украины. Выздоравливайте, и вместе - к победе", - сказал глава государства.

Президент также отметил двух воинов орденом Богдана Хмельницкого III степени, пятерых - орденом "За мужність" III степени и еще одного - медалью "Захиснику Вітчизни".

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Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів

Кроме того, Зеленский вручил награды медикам, в частности - орден княгини Ольги III степени и орден Данила Галицкого.

"Вы спасаете наших защитников. Спасибо, очень уважаем вашу работу, хотя, наверное, это не работа, а важная служба. Спасибо вам за каждую жизнь, которую вы восстановили. И вам желаю здоровья", - отметил Глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) награда (1802) ранение (3389)


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Топ комментарии
+5
Які красиві в нас хлопці ! Дякую вам,рідні!
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01.10.2024 13:24
+4
Якийсь дуже задоволений вигляд у Військового Вождя на останій світлині ... схоже він дуже радіє безкінечній війні , завдяки чому він досі знаходиться в кріслі Президента.

І поранені хлопці якісь радісні ... невже не знайшлося нікого , щоб висказати ЦЬОМУ всю правду про його Президентство ? Вам , хлопці, чого боятись - ви ж в очі смерті дивилися ?
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01.10.2024 13:43
+4
Пам'ятаю одного героя, який відмовився подати руку президентові, під час нагородження.....
Слава Гідним....
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01.10.2024 13:47
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Які красиві в нас хлопці ! Дякую вам,рідні!
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01.10.2024 13:24 Ответить
Зі всією повагою да воїнів.

Єрмак таки примудрився влізти у останнє фото.
Це вже реально якесь збочення - не інакше.
Зеленський без Єрмака хоч до туалету ходить?
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01.10.2024 13:36 Ответить
Ходить. Але тільки швиденько і по маленькому
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01.10.2024 14:49 Ответить
Якийсь дуже задоволений вигляд у Військового Вождя на останій світлині ... схоже він дуже радіє безкінечній війні , завдяки чому він досі знаходиться в кріслі Президента.

І поранені хлопці якісь радісні ... невже не знайшлося нікого , щоб висказати ЦЬОМУ всю правду про його Президентство ? Вам , хлопці, чого боятись - ви ж в очі смерті дивилися ?
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01.10.2024 13:43 Ответить
Пам'ятаю одного героя, який відмовився подати руку президентові, під час нагородження.....
Слава Гідним....
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01.10.2024 13:47 Ответить
Єрмак президента вигуляв
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01.10.2024 14:02 Ответить
Ага , вивів у люди
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01.10.2024 15:19 Ответить
А я уж думал уже что его нету, но на последнем фото он на месте)
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01.10.2024 14:03 Ответить
Нагороди можна забрати, а руку хай йому утін жме
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01.10.2024 14:44 Ответить
Покалічив, а тепер нагороджує!
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01.10.2024 19:25 Ответить
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02.10.2024 18:17 Ответить
Потрібно було б проігнорувати ці дурні вимоги. Воно повинно було зайти в лікарню і вклонитись кожному в ноги.
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02.10.2024 23:09 Ответить
 
 