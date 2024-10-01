Зеленский посетил раненых воинов и вручил им государственные награды. ФОТОрепортаж

По случаю Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский посетил госпиталь и отметил государственными наградами воинов и медиков, которые спасают их жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса президента.

"Поздравляю с вашим днем - Днем защитников и защитниц Украины. Спасибо вам за службу и защиту Украины. Выздоравливайте, и вместе - к победе", - сказал глава государства.

Президент также отметил двух воинов орденом Богдана Хмельницкого III степени, пятерых - орденом "За мужність" III степени и еще одного - медалью "Захиснику Вітчизни".

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Кроме того, Зеленский вручил награды медикам, в частности - орден княгини Ольги III степени и орден Данила Галицкого.

"Вы спасаете наших защитников. Спасибо, очень уважаем вашу работу, хотя, наверное, это не работа, а важная служба. Спасибо вам за каждую жизнь, которую вы восстановили. И вам желаю здоровья", - отметил Глава государства.