Зеленський відвідав поранених воїнів та вручив їм державні нагороди. ФОТОрепортаж

З нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу президента.

"Вітаю з вашим днем - Днем захисників і захисниць України. Дякую вам за службу та захист України. Одужуйте, і разом до перемоги", - сказав глава держави.

Президент також відзначив двох воїнів орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, пʼятьох - орденом "За мужність" ІІІ ступеня та ще одного - медаллю "Захиснику Вітчизни".

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Окрім того, Зеленський вручив нагороди медикам, зокрема орден княгині Ольги ІІІ ступеня та орден Данила Галицького.

"Ви рятуєте наших захисників. Щиро дякуємо та дуже поважаємо вашу роботу, хоча, напевно, це не робота, а важлива служба. Дякуємо вам за кожне життя, яке ви відновили. І вам бажаю здоров’я", – зазначив Глава держави.