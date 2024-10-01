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Зеленський відвідав поранених воїнів та вручив їм державні нагороди. ФОТОрепортаж

З нагоди Дня захисників і захисниць України президент Володимир Зеленський відвідав госпіталь і відзначив державними нагородами воїнів і медиків, які рятують їхні життя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу президента.

"Вітаю з вашим днем - Днем захисників і захисниць України. Дякую вам за службу та захист України. Одужуйте, і разом до перемоги", - сказав глава держави.

Президент також відзначив двох воїнів орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, пʼятьох - орденом "За мужність" ІІІ ступеня та ще одного - медаллю "Захиснику Вітчизни".

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Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів
Нагородження поранених воїнів

Окрім того, Зеленський вручив нагороди медикам, зокрема орден княгині Ольги ІІІ ступеня та орден Данила Галицького.

"Ви рятуєте наших захисників. Щиро дякуємо та дуже поважаємо вашу роботу, хоча, напевно, це не робота, а важлива служба. Дякуємо вам за кожне життя, яке ви відновили. І вам бажаю здоров’я", – зазначив Глава держави.

Автор: 

Зеленський Володимир (24004) нагорода (1265) поранення (2808)


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Топ коментарі
+5
Які красиві в нас хлопці ! Дякую вам,рідні!
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01.10.2024 13:24
+4
Якийсь дуже задоволений вигляд у Військового Вождя на останій світлині ... схоже він дуже радіє безкінечній війні , завдяки чому він досі знаходиться в кріслі Президента.

І поранені хлопці якісь радісні ... невже не знайшлося нікого , щоб висказати ЦЬОМУ всю правду про його Президентство ? Вам , хлопці, чого боятись - ви ж в очі смерті дивилися ?
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01.10.2024 13:43
+4
Пам'ятаю одного героя, який відмовився подати руку президентові, під час нагородження.....
Слава Гідним....
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01.10.2024 13:47
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Які красиві в нас хлопці ! Дякую вам,рідні!
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01.10.2024 13:24 Відповісти
Зі всією повагою да воїнів.

Єрмак таки примудрився влізти у останнє фото.
Це вже реально якесь збочення - не інакше.
Зеленський без Єрмака хоч до туалету ходить?
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01.10.2024 13:36 Відповісти
Ходить. Але тільки швиденько і по маленькому
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01.10.2024 14:49 Відповісти
Якийсь дуже задоволений вигляд у Військового Вождя на останій світлині ... схоже він дуже радіє безкінечній війні , завдяки чому він досі знаходиться в кріслі Президента.

І поранені хлопці якісь радісні ... невже не знайшлося нікого , щоб висказати ЦЬОМУ всю правду про його Президентство ? Вам , хлопці, чого боятись - ви ж в очі смерті дивилися ?
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01.10.2024 13:43 Відповісти
Пам'ятаю одного героя, який відмовився подати руку президентові, під час нагородження.....
Слава Гідним....
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01.10.2024 13:47 Відповісти
Єрмак президента вигуляв
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01.10.2024 14:02 Відповісти
Ага , вивів у люди
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01.10.2024 15:19 Відповісти
А я уж думал уже что его нету, но на последнем фото он на месте)
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01.10.2024 14:03 Відповісти
Нагороди можна забрати, а руку хай йому утін жме
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01.10.2024 14:44 Відповісти
Покалічив, а тепер нагороджує!
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01.10.2024 19:25 Відповісти
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02.10.2024 18:17 Відповісти
Потрібно було б проігнорувати ці дурні вимоги. Воно повинно було зайти в лікарню і вклонитись кожному в ноги.
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02.10.2024 23:09 Відповісти
 
 