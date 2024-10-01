Зеленский заслушал доклады Сырского и Баргилевича о ситуации на фронте. ФОТО

Сегодня, 1 октября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича о ситуации на фронте.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация на фронте, потребности в оружии и технике, координация с союзниками. Подготовка к "Рамштайн". Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича", - говорится в сообщении.

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