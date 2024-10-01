Зеленский заслушал доклады Сырского и Баргилевича о ситуации на фронте. ФОТО
Сегодня, 1 октября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича о ситуации на фронте.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Ситуация на фронте, потребности в оружии и технике, координация с союзниками. Подготовка к "Рамштайн". Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича", - говорится в сообщении.
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+21 Юрій Петрович #301281
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+19 Пересічний українець #452786
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+17 Старый зольдат
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Радио Свобода.
- 3,14здец!
- Усе?
- Усе.
- А навіщо стільки народу зібрали?
- Ну так фоточки ...
У війну в Україні продовжує гратися "квартал" і Єрмак як був сценарістом від ФСБ, так і залишився.
Так у війнах не перемагають, це тупа імітація. Але війна ж справжня, та Зеленський, вочевидь, цього зрозуміти не здатний.
А нахріна стільки олівців ?
Блазень ЗАСЛУХАВ Головнокомандувача! Це теж саме шо Ходжа Насредин навчав віслюка читати.
це, підпис під фото, на пам'ять.
а, ви що подумали, що це процес рішення питань військових?
ага....
Заслухався...
Навіть Гітлер був єфрейтором .
Дела идут и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка...
юдо татарорусофобію затєваєтє..." (c)
P.S. Насправді дуже сумно все це.