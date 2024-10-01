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Зеленский заслушал доклады Сырского и Баргилевича о ситуации на фронте. ФОТО

Сегодня, 1 октября 2024 года, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича о ситуации на фронте.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Ситуация на фронте, потребности в оружии и технике, координация с союзниками. Подготовка к "Рамштайн". Заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова, Главкома Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича", - говорится в сообщении.

Читайте также: Российские захватчики находятся почти в центре Угледара, - ОВА

Зеленський Сирський та Баргилевич на нараді
Зеленський Сирський та Баргилевич на нараді

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) боевые действия (4142) Александр Сырский (605) Баргилевич Анатолий (14)


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Топ комментарии
+21
Совком тхне від таких світлин
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01.10.2024 17:08
+19
Чергова серія про Голобородька. Такі потішні серйозні фізії - умора...
У війну в Україні продовжує гратися "квартал" і Єрмак як був сценарістом від ФСБ, так і залишився.
Так у війнах не перемагають, це тупа імітація. Але війна ж справжня, та Зеленський, вочевидь, цього зрозуміти не здатний.
А нахріна стільки олівців ?
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01.10.2024 17:12
+17
Уявіть собі, на яких дебілів розрахована ця тупа інфа!
Блазень ЗАСЛУХАВ Головнокомандувача! Це теж саме шо Ходжа Насредин навчав віслюка читати.
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01.10.2024 17:13
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Готовляться до "Рамштаину" - а Вугледар а 72 - га бригада?
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01.10.2024 17:04 Ответить
Положение украинских военных в Угледаре критическое. Снабжение оставшегося в городе гарнизона ВСУ крайне затруднено: ширина горловины между российскими позициями к северу от города составляет всего около трёх километров, и она вся простреливается армией России, сообщают украинские военные блогеры. Командование вовремя не дало команду отходить, и теперь у бойцов 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которые защищают город нет возможности выйти и вывезти раненых из Угледара.
Радио Свобода.
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01.10.2024 17:07 Ответить
зеленський заслухав і що з того. наче він, щось розуміє.
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01.10.2024 17:55 Ответить
Після ставки доповість пуйлу, що усе йде по плану (Оманському).
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01.10.2024 18:04 Ответить
Певно вважають, що Вугледар то днр...
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01.10.2024 17:07 Ответить
Згадались павстанци...
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01.10.2024 17:17 Ответить
Я так понимаю, шо курск уже прошли и даже не заметили.
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01.10.2024 17:05 Ответить
Україна врятована.Найвеличніший (ще й в окулярах) заслухав доповідь і готує найпотужнішу відповідь!!!
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01.10.2024 17:05 Ответить
Аби не всрався...
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01.10.2024 17:27 Ответить
Смотрящего за потужним - не забыли пригласить .
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01.10.2024 17:08 Ответить
без нього - ніяк і звати його ніхто
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01.10.2024 17:12 Ответить
- Що у нас на фронті?
- 3,14здец!
- Усе?
- Усе.
- А навіщо стільки народу зібрали?
- Ну так фоточки ...
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01.10.2024 17:08 Ответить
Совком тхне від таких світлин
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01.10.2024 17:08 Ответить
Чергова серія про Голобородька. Такі потішні серйозні фізії - умора...
У війну в Україні продовжує гратися "квартал" і Єрмак як був сценарістом від ФСБ, так і залишився.
Так у війнах не перемагають, це тупа імітація. Але війна ж справжня, та Зеленський, вочевидь, цього зрозуміти не здатний.
А нахріна стільки олівців ?
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01.10.2024 17:12 Ответить
яник ламав олівці - Зе чекає слушного моменту
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01.10.2024 17:14 Ответить
Стрелы контрнаступлений рисовать.
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01.10.2024 17:14 Ответить
Напевно що ні. Я би їх на всякий випадок не чипав би- не гігієнічно.
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01.10.2024 17:25 Ответить
Это шутка. Я понимаю шо ими ковырять у носи (в лучшем случае)
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01.10.2024 17:31 Ответить
кількість олівців показує хорошу роботу завгоспа єрмака.
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01.10.2024 17:59 Ответить
Уявіть собі, на яких дебілів розрахована ця тупа інфа!
Блазень ЗАСЛУХАВ Головнокомандувача! Це теж саме шо Ходжа Насредин навчав віслюка читати.
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01.10.2024 17:13 Ответить
Шо, ******, 72-ю спецом оставили в окружении?
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01.10.2024 17:16 Ответить
Зеленський заслухав доповіді Сирського та Баргилевича про ситуацію на фронті.

це, підпис під фото, на пам'ять.
а, ви що подумали, що це процес рішення питань військових?
ага....
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01.10.2024 17:17 Ответить
Зеленський заслухав доповіді Сирського та Баргилевича

Заслухався...
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01.10.2024 17:22 Ответить
Навіщо ця показуха?
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01.10.2024 17:23 Ответить
Створюють вигляд роботи
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01.10.2024 18:11 Ответить
Це такі укріплення в бункері під Вугледаром??? Потужно.
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01.10.2024 17:25 Ответить
Дезертир командує генералами. Де є таке в світі ?
Навіть Гітлер був єфрейтором .
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01.10.2024 17:32 Ответить
Все хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка...
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01.10.2024 17:33 Ответить
Зверніть увагу, у всіх на столі папери відкриті, а в Єрмачатини дві синіх папки зачинені. Гебешна звичка не викорінюється.
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01.10.2024 17:44 Ответить
ну все, завтра на мацкву
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01.10.2024 18:04 Ответить
наполеонов видно по походке, у каждого есть рояль и инструмент
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01.10.2024 18:05 Ответить
А ситуація на фронті ахова. За 72 бригаду хтось повинен відповісти.
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01.10.2024 18:07 Ответить
А хто такий Єрмак?? Я розумію Президент, Міністр оборони, Головком, Начальник Генштабу. А Єрмак ВІН ХТО?!?! Для чого він там, щей на фото. Який в нього офіційний статус?? Бл....во.
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01.10.2024 18:15 Ответить
На тій фотці хоч один українець є?
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01.10.2024 18:17 Ответить
"Ашто етови сдєсь юдо татаро русофобію затєваєтє..." (c)

P.S. Насправді дуже сумно все це.
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01.10.2024 18:59 Ответить
Барґілєвічь - білорус.
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01.10.2024 20:03 Ответить
Вава в окулярах розумним виглядає, йому би люльку в зуби і грав би роль Сраліна
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01.10.2024 18:18 Ответить
Как эта обезьяна уже всем надоела .
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01.10.2024 18:26 Ответить
Так ,,потужно'' вдивляється, ніби в чомусь розбирається!!
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01.10.2024 18:30 Ответить
Ну заслухав, почув позицію і вніс коррективи? Мабуть закінчив 4 академії, коли втікав від чотирьох повісток? Чи дав команду домовитися з кацапами і перезняти дубль прориву в Бахмут? На його думку фронт, це сцена "95 кварталу", де можна перезняти якийсь сюжет?
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01.10.2024 18:48 Ответить
Сталін і Гітлер уже би розстріляли цих "полководців" за їх "потужні успіхи".
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01.10.2024 19:31 Ответить
Ух ти!
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01.10.2024 19:32 Ответить
Було б просто смішно, якби за цим всім бардаком не стояла доля країни...
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01.10.2024 19:33 Ответить
О,ці пальцеводи розповіли про потреби та здобутки((Про Вугледар ,мабуть ,не на часі((А що там розповідати,ситуація складна та контрольована(((Я все розумію,про активну оборону,змушений відхід на "більшвигідні позиції",а в реалі в чисте поле відступ,та ще й полоненими позаду((Але я не можу зрозуміти,як оці за столом збираються потім ці "неважливі,нестратегічні" території відвойовувати: без таких же втрат як москалі несуть зараз?по договору про "мір"?(((
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01.10.2024 19:48 Ответить
Ого! Наполеон! З Єрмаком і Татаровим спасителі нації
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02.10.2024 14:07 Ответить
Гнать Зельку вместе с его ОП-ой!!! Ермака на нары, Залужнего в президенты!
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02.10.2024 15:38 Ответить
Лайно а не главкомверх..Відповідати цей лайнюк буде за всі пройоби..Це його друге ім'я..як видно зі справ..Талантище потужне б..
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03.10.2024 02:36 Ответить
 
 