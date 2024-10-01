Зеленський заслухав доповіді Сирського та Баргилевича про ситуацію на фронті. ФОТО

Сьогодні, 1 жовтня 2024 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками. Підготовка до "Рамштайну". Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича", - йдеться у повідомленні.

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