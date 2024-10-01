Зеленський заслухав доповіді Сирського та Баргилевича про ситуацію на фронті. ФОТО
Сьогодні, 1 жовтня 2024 року, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича щодо ситуації на фронті.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація на фронті, потреби у зброї та техніці, координація із союзниками. Підготовка до "Рамштайну". Заслухав доповіді міністра оборони Рустема Умєрова, Головкома Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+21 Юрій Петрович #301281
показати весь коментар01.10.2024 17:08
+19 Пересічний українець #452786
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+17 Старый зольдат
показати весь коментар01.10.2024 17:13
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Радио Свобода.
- 3,14здец!
- Усе?
- Усе.
- А навіщо стільки народу зібрали?
- Ну так фоточки ...
У війну в Україні продовжує гратися "квартал" і Єрмак як був сценарістом від ФСБ, так і залишився.
Так у війнах не перемагають, це тупа імітація. Але війна ж справжня, та Зеленський, вочевидь, цього зрозуміти не здатний.
А нахріна стільки олівців ?
Блазень ЗАСЛУХАВ Головнокомандувача! Це теж саме шо Ходжа Насредин навчав віслюка читати.
це, підпис під фото, на пам'ять.
а, ви що подумали, що це процес рішення питань військових?
ага....
Заслухався...
Навіть Гітлер був єфрейтором .
Дела идут и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка...
юдо татарорусофобію затєваєтє..." (c)
P.S. Насправді дуже сумно все це.