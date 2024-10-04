РУС
В Черниговском районе саперы изъяли 5 взрывоопасных предметов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В трех громадах Черниговской области саперы ГСЧС изъяли 5 взрывоопасных предметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

На территории трех общин Черниговского района обнаружили:

  • минометную мину,
  • кассетный элемент от РСЗО "Град",
  • 2 артиллерийских снаряда и
  • подрывник

На Чернігівщині сапери вилучили вибухонебезпечні предмети
На Чернігівщині сапери вилучили вибухонебезпечні предмети

На Чернігівщині сапери вилучили вибухонебезпечні предмети
На Чернігівщині сапери вилучили вибухонебезпечні предмети

"Напоминаем: если Вы увидели подозрительный предмет, то ни в коем случае не трогайте его, не пытайтесь самостоятельно его изъять или разобрать, поскольку Ваши действия могут спровоцировать взрыв. Немедленно сообщите в Службу спасения по номеру 101!", - призвали в ГСЧС.

Также в ведомстве напомнили, что опасные находки изымаются и уничтожаются исключительно специалистами-пиротехниками ГСЧС Украины.

Напомним, с начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировали уже 5308 квадратных километров украинской территории.

Черниговщина (1486) ГСЧС (5101) сапер (151)
