В Черниговском районе саперы изъяли 5 взрывоопасных предметов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В трех громадах Черниговской области саперы ГСЧС изъяли 5 взрывоопасных предметов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

На территории трех общин Черниговского района обнаружили:

минометную мину,

кассетный элемент от РСЗО "Град",

2 артиллерийских снаряда и

подрывник





"Напоминаем: если Вы увидели подозрительный предмет, то ни в коем случае не трогайте его, не пытайтесь самостоятельно его изъять или разобрать, поскольку Ваши действия могут спровоцировать взрыв. Немедленно сообщите в Службу спасения по номеру 101!", - призвали в ГСЧС.

Также в ведомстве напомнили, что опасные находки изымаются и уничтожаются исключительно специалистами-пиротехниками ГСЧС Украины.

Напомним, с начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировали уже 5308 квадратных километров украинской территории.