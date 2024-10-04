В Черниговском районе саперы изъяли 5 взрывоопасных предметов. ФОТОРЕПОРТАЖ
В трех громадах Черниговской области саперы ГСЧС изъяли 5 взрывоопасных предметов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
На территории трех общин Черниговского района обнаружили:
- минометную мину,
- кассетный элемент от РСЗО "Град",
- 2 артиллерийских снаряда и
- подрывник
"Напоминаем: если Вы увидели подозрительный предмет, то ни в коем случае не трогайте его, не пытайтесь самостоятельно его изъять или разобрать, поскольку Ваши действия могут спровоцировать взрыв. Немедленно сообщите в Службу спасения по номеру 101!", - призвали в ГСЧС.
Также в ведомстве напомнили, что опасные находки изымаются и уничтожаются исключительно специалистами-пиротехниками ГСЧС Украины.
Напомним, с начала полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины государственные операторы противоминной деятельности обследовали и разминировали уже 5308 квадратных километров украинской территории.
