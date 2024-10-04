У Чернігівському районі сапери вилучили 5 вибухонебезпечних предметів. ФОТОрепортаж

У трьох громадах Чернігівської області сапери ДСНС вилучили 5 вибухонебезпечних предметів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.

На території трьох громад Чернігівського району виявили:

мінометну міну,

касетний елемент від РСЗВ "Град",

2 артилерійські снаряди та

підривник





"Нагадуємо: якщо Ви побачили підозрілий предмет, то у жодному разі не чіпайте його, не намагайтеся самостійно його вилучити чи розібрати, оскільки Ваші дії можуть спровокувати вибух. Негайно повідомте до Служби порятунку за номером 101!", - закликали в ДСНС.

Також у відомстві нагадали, що небезпечні знахідки вилучаються та знищуються виключно фахівцями-піротехніками ДСНС України.

Нагадаємо, від початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України державні оператори протимінної діяльності обстежили та розмінували вже 5308 квадратних кілометрів української території.