У Чернігівському районі сапери вилучили 5 вибухонебезпечних предметів. ФОТОрепортаж
У трьох громадах Чернігівської області сапери ДСНС вилучили 5 вибухонебезпечних предметів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба ДСНС.
На території трьох громад Чернігівського району виявили:
- мінометну міну,
- касетний елемент від РСЗВ "Град",
- 2 артилерійські снаряди та
- підривник
"Нагадуємо: якщо Ви побачили підозрілий предмет, то у жодному разі не чіпайте його, не намагайтеся самостійно його вилучити чи розібрати, оскільки Ваші дії можуть спровокувати вибух. Негайно повідомте до Служби порятунку за номером 101!", - закликали в ДСНС.
Також у відомстві нагадали, що небезпечні знахідки вилучаються та знищуються виключно фахівцями-піротехніками ДСНС України.
Нагадаємо, від початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України державні оператори протимінної діяльності обстежили та розмінували вже 5308 квадратних кілометрів української території.
