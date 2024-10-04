РУС
За $10-12 тыс. помогали устроиться на ГП ради бронирования: Задержаны два адвоката. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержаны два адвоката, которые за взятку помогали устраиваться на госпредприятия для получения брони от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, подозреваемые организовали схему уклонения от военной службы лицами призывного возраста, устраивая мужчин в одно из государственных предприятий, которое обеспечивает выполнение задач особой государственной важности с доступом к государственной тайне.

Также мужчины, используя определенные связи среди должностных лиц региональных ТЦК и СП, ВВК, помогали мужчинам беспрепятственно стать на воинский учет перед трудоустройством, гарантируя, что их клиенты не получат повестки, пройдя военно-врачебную комиссию.

Цена таких услуг варьировалась от $10 до $12 тыс.

Одного адвоката задержали во время получения очередной взятки в $5,5 тыс. в Киеве. Его сообщника задержали в Черкасской области.

Сейчас им сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется информация о причастности должностных лиц ТЦК и государственного предприятия к схеме с получением бронирований для военнообязанных.

адвокат (1445) Киев (25996) прокуратура (5058) Черниговская область (1226)
Топ комментарии
+12
найпрестижніші професії в Україні: 1 - голова мсек, тут без варіантів та з великим відривом..., усілякі володарі крупних бізнесів й поруч не стояли, далі йдуть голови тцк..., потім судді, адвокати та прокурори тому що служіння закону це ого-го яка прибуткова справа...
04.10.2024 16:00 Ответить
+6
Інколи (а взагалі дуже часто) хочеться, щоб адвокати відсиджували строки разом з підзахисними. Або навіть довше.
04.10.2024 16:01 Ответить
+5
Тобто на державне підприємство не можна влаштовуватися, бо це є зрада і ухилянтство?
04.10.2024 15:57 Ответить
Тобто на державне підприємство не можна влаштовуватися, бо це є зрада і ухилянтство?
04.10.2024 15:57 Ответить
Не совсем так.Надо устроиться через ТЦК ,но пока устроишься, то заберут.Сам работаю на ДП и через такое проходил
04.10.2024 17:00 Ответить
может надо привлечь директора этого производства???
04.10.2024 16:00 Ответить
Ага. Дірєктора ТЦК, - там тепер основний вузол корупції у цій сфері.

Адже, цитую "чоловіки, використовуючи певні зв'язки серед посадовців регіональних ТЦК та СП..." Джерело:
04.10.2024 18:57 Ответить
найпрестижніші професії в Україні: 1 - голова мсек, тут без варіантів та з великим відривом..., усілякі володарі крупних бізнесів й поруч не стояли, далі йдуть голови тцк..., потім судді, адвокати та прокурори тому що служіння закону це ого-го яка прибуткова справа...
04.10.2024 16:00 Ответить
+100👍
04.10.2024 16:24 Ответить
Інколи (а взагалі дуже часто) хочеться, щоб адвокати відсиджували строки разом з підзахисними. Або навіть довше.
04.10.2024 16:01 Ответить
"Також перевіряється інформація про причетність службових осіб ТЦК"
*******
ТЦКашникам що мало тих 30 тис. доплат, адже лохи домоглися, щоб їм їх виплачували?
04.10.2024 16:20 Ответить
Ви не зрозуміли. Для того що влаштуватися на оборонне ДП потрібно стати на облік в ТЦК. Адвокати забезпечували не отримання повістки на час між постановкою на облік та отриманням броні після влаштування на ДП.
04.10.2024 16:34 Ответить
Ну і що, що повістка? По повістці, хиба не можна подати документи на відстрочку?
показать весь комментарий
Дивися коли ти стаєш на облік, і ще не влаштувався на оборонне підприємство, в тебе немає законних підстав для відстрочки. Поки ти влаштуєшся, потім поки підприємство тобі оформить бронь, пройде немало часу за яке тебе 10 разів можуть мобілізувати, особливо людина ховалася, а тут приходить до ТЦК і стає на облік.
04.10.2024 16:42 Ответить
Наконец-то кто-то умный и адекватный попался,чтоб это все нормально объяснить другим комментаторам
04.10.2024 17:01 Ответить
оці товстуни з барсетками- це адвокати??
04.10.2024 16:34 Ответить
Це зараз типовий образ адвоката. Може перука. жабо, краватка-бантик складені у барсетці.
Ще скажіть спасибі. що не в спортивній формі з битами а-ля 90-і.
04.10.2024 16:42 Ответить
Це може у вас такі, у нас адвокати чемні і сидять в костюмах, в офісах.
04.10.2024 17:16 Ответить
хтось зрозумів з тексту як саме адвокати допомагали. Ну як працівники ЦК або керівник ДП допомагав зрозуміло. А адвокати в схемі що робили?
04.10.2024 16:59 Ответить
Адвокати були просто посередниками.
Фактично вони забезпечували виконання функцій держави, яка зобов'язалася надати бронювання у критично важливих сферах економіки, але насправді забила *** на свої обов'язки.
Тому ці функції взяли на себе "небайдужі громадяни". Звісно, небезкоштовно.

Так хоч якось працює економіка. А ви уявіть, що таку "корупцію" подолали і ТЦК безборонно загрібає всіх заброньованих. Зупиниться безліч підприємств. Тил може швидко посипатися. А це вже *перешкоджання законній діяльності ЗСУ".

Тобто, на мою думку, тупа бусифікація від ТЦК більше шкодить українській армії, ніж такого роду "корупція", коли громадянин, важливий для економіки держави, змушений платити хабар, щоб він міг приносити користь і для себе, і для економічного фронту, в тому числі.
04.10.2024 18:53 Ответить
Тиса! 7 000, можна потонути
А тут 10 000 і не потонеш...
04.10.2024 17:00 Ответить
скільки ж тцкуни беруть щоб просто відпустить по прейскуранту?
05.10.2024 05:08 Ответить
 
 