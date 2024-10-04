За $10-12 тыс. помогали устроиться на ГП ради бронирования: Задержаны два адвоката. ФОТОРЕПОРТАЖ

Задержаны два адвоката, которые за взятку помогали устраиваться на госпредприятия для получения брони от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Так, подозреваемые организовали схему уклонения от военной службы лицами призывного возраста, устраивая мужчин в одно из государственных предприятий, которое обеспечивает выполнение задач особой государственной важности с доступом к государственной тайне.

Также мужчины, используя определенные связи среди должностных лиц региональных ТЦК и СП, ВВК, помогали мужчинам беспрепятственно стать на воинский учет перед трудоустройством, гарантируя, что их клиенты не получат повестки, пройдя военно-врачебную комиссию.

Читайте также: 17-летние подростки подожгли два военных авто в Каменском на Днепропетровщине, - прокуратура

Цена таких услуг варьировалась от $10 до $12 тыс.

Одного адвоката задержали во время получения очередной взятки в $5,5 тыс. в Киеве. Его сообщника задержали в Черкасской области.

Сейчас им сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также проверяется информация о причастности должностных лиц ТЦК и государственного предприятия к схеме с получением бронирований для военнообязанных.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине уменьшается количество новых адвокатов. Где их зарегистрировано больше всего







