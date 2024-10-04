За $10-12 тыс. помогали устроиться на ГП ради бронирования: Задержаны два адвоката. ФОТОРЕПОРТАЖ
Задержаны два адвоката, которые за взятку помогали устраиваться на госпредприятия для получения брони от мобилизации.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Так, подозреваемые организовали схему уклонения от военной службы лицами призывного возраста, устраивая мужчин в одно из государственных предприятий, которое обеспечивает выполнение задач особой государственной важности с доступом к государственной тайне.
Также мужчины, используя определенные связи среди должностных лиц региональных ТЦК и СП, ВВК, помогали мужчинам беспрепятственно стать на воинский учет перед трудоустройством, гарантируя, что их клиенты не получат повестки, пройдя военно-врачебную комиссию.
Цена таких услуг варьировалась от $10 до $12 тыс.
Одного адвоката задержали во время получения очередной взятки в $5,5 тыс. в Киеве. Его сообщника задержали в Черкасской области.
Сейчас им сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также проверяется информация о причастности должностных лиц ТЦК и государственного предприятия к схеме с получением бронирований для военнообязанных.
Адже, цитую "чоловіки, використовуючи певні зв'язки серед посадовців регіональних ТЦК та СП..." Джерело:
ТЦКашникам що мало тих 30 тис. доплат, адже лохи домоглися, щоб їм їх виплачували?
Ще скажіть спасибі. що не в спортивній формі з битами а-ля 90-і.
Фактично вони забезпечували виконання функцій держави, яка зобов'язалася надати бронювання у критично важливих сферах економіки, але насправді забила *** на свої обов'язки.
Тому ці функції взяли на себе "небайдужі громадяни". Звісно, небезкоштовно.
Так хоч якось працює економіка. А ви уявіть, що таку "корупцію" подолали і ТЦК безборонно загрібає всіх заброньованих. Зупиниться безліч підприємств. Тил може швидко посипатися. А це вже *перешкоджання законній діяльності ЗСУ".
Тобто, на мою думку, тупа бусифікація від ТЦК більше шкодить українській армії, ніж такого роду "корупція", коли громадянин, важливий для економіки держави, змушений платити хабар, щоб він міг приносити користь і для себе, і для економічного фронту, в тому числі.
А тут 10 000 і не потонеш...