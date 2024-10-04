УКР
За $10-12 тис. допомагали влаштуватися на ДП заради бронювання: Затримано двох адвокатів. ФОТОрепортаж

Затримано двох адвокатів, які за хабар допомагали влаштовуватися на держпідприємства для отримання броні від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, підозрювані організували схему ухилення від військової служби особами призовного віку, влаштовуючи чоловіків до одного з державних підприємств, яке забезпечує виконання завдань особливої державної важливості із доступом до державної таємниці.

Також чоловіки, використовуючи певні зв’язки серед посадовців регіональних ТЦК та СП, ВЛК, допомагали чоловікам безперешкодно стати на військовий облік перед працевлаштуванням, гарантуючи, що їх клієнти не отримають повістки, пройшовши військово-лікарську комісію.

Читайте також: 17-річні підлітки підпалили два військові авто у Кам’янському на Дніпропетровщині, - прокуратура

Ціна таких послуг варіювалась від $10 до $12 тис.

Одного адвоката затримали під час отримання чергового хабаря у $5,5 тис. в Києві. Його спільника затримали на Черкащині.

Наразі їм повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також перевіряється інформація про причетність службових осіб ТЦК та державного підприємства до схеми із отриманням бронювань для військовозобов’язаних.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні зменшується кількість нових адвокатів. Де їх зареєстровано найбільше

адвокат (950) Київ (20027) прокуратура (3732) Чернігівська область (1002)
+12
найпрестижніші професії в Україні: 1 - голова мсек, тут без варіантів та з великим відривом..., усілякі володарі крупних бізнесів й поруч не стояли, далі йдуть голови тцк..., потім судді, адвокати та прокурори тому що служіння закону це ого-го яка прибуткова справа...
04.10.2024 16:00 Відповісти
04.10.2024 16:00 Відповісти
+6
Інколи (а взагалі дуже часто) хочеться, щоб адвокати відсиджували строки разом з підзахисними. Або навіть довше.
04.10.2024 16:01 Відповісти
04.10.2024 16:01 Відповісти
+5
Тобто на державне підприємство не можна влаштовуватися, бо це є зрада і ухилянтство?
04.10.2024 15:57 Відповісти
04.10.2024 15:57 Відповісти
Тобто на державне підприємство не можна влаштовуватися, бо це є зрада і ухилянтство?
04.10.2024 15:57 Відповісти
04.10.2024 15:57 Відповісти
Не совсем так.Надо устроиться через ТЦК ,но пока устроишься, то заберут.Сам работаю на ДП и через такое проходил
04.10.2024 17:00 Відповісти
04.10.2024 17:00 Відповісти
может надо привлечь директора этого производства???
04.10.2024 16:00 Відповісти
04.10.2024 16:00 Відповісти
Ага. Дірєктора ТЦК, - там тепер основний вузол корупції у цій сфері.

Адже, цитую "чоловіки, використовуючи певні зв'язки серед посадовців регіональних ТЦК та СП..." Джерело:
04.10.2024 18:57 Відповісти
04.10.2024 18:57 Відповісти
найпрестижніші професії в Україні: 1 - голова мсек, тут без варіантів та з великим відривом..., усілякі володарі крупних бізнесів й поруч не стояли, далі йдуть голови тцк..., потім судді, адвокати та прокурори тому що служіння закону це ого-го яка прибуткова справа...
04.10.2024 16:00 Відповісти
04.10.2024 16:00 Відповісти
+100👍
04.10.2024 16:24 Відповісти
04.10.2024 16:24 Відповісти
Інколи (а взагалі дуже часто) хочеться, щоб адвокати відсиджували строки разом з підзахисними. Або навіть довше.
04.10.2024 16:01 Відповісти
04.10.2024 16:01 Відповісти
"Також перевіряється інформація про причетність службових осіб ТЦК"
*******
ТЦКашникам що мало тих 30 тис. доплат, адже лохи домоглися, щоб їм їх виплачували?
04.10.2024 16:20 Відповісти
04.10.2024 16:20 Відповісти
Ви не зрозуміли. Для того що влаштуватися на оборонне ДП потрібно стати на облік в ТЦК. Адвокати забезпечували не отримання повістки на час між постановкою на облік та отриманням броні після влаштування на ДП.
04.10.2024 16:34 Відповісти
04.10.2024 16:34 Відповісти
Ну і що, що повістка? По повістці, хиба не можна подати документи на відстрочку?
показати весь коментар
04.10.2024 16:35 Відповісти
Дивися коли ти стаєш на облік, і ще не влаштувався на оборонне підприємство, в тебе немає законних підстав для відстрочки. Поки ти влаштуєшся, потім поки підприємство тобі оформить бронь, пройде немало часу за яке тебе 10 разів можуть мобілізувати, особливо людина ховалася, а тут приходить до ТЦК і стає на облік.
04.10.2024 16:42 Відповісти
04.10.2024 16:42 Відповісти
Наконец-то кто-то умный и адекватный попался,чтоб это все нормально объяснить другим комментаторам
04.10.2024 17:01 Відповісти
04.10.2024 17:01 Відповісти
оці товстуни з барсетками- це адвокати??
показати весь коментар
04.10.2024 16:34 Відповісти
Це зараз типовий образ адвоката. Може перука. жабо, краватка-бантик складені у барсетці.
Ще скажіть спасибі. що не в спортивній формі з битами а-ля 90-і.
04.10.2024 16:42 Відповісти
04.10.2024 16:42 Відповісти
Це може у вас такі, у нас адвокати чемні і сидять в костюмах, в офісах.
04.10.2024 17:16 Відповісти
04.10.2024 17:16 Відповісти
хтось зрозумів з тексту як саме адвокати допомагали. Ну як працівники ЦК або керівник ДП допомагав зрозуміло. А адвокати в схемі що робили?
показати весь коментар
04.10.2024 16:59 Відповісти
Адвокати були просто посередниками.
Фактично вони забезпечували виконання функцій держави, яка зобов'язалася надати бронювання у критично важливих сферах економіки, але насправді забила *** на свої обов'язки.
Тому ці функції взяли на себе "небайдужі громадяни". Звісно, небезкоштовно.

Так хоч якось працює економіка. А ви уявіть, що таку "корупцію" подолали і ТЦК безборонно загрібає всіх заброньованих. Зупиниться безліч підприємств. Тил може швидко посипатися. А це вже *перешкоджання законній діяльності ЗСУ".

Тобто, на мою думку, тупа бусифікація від ТЦК більше шкодить українській армії, ніж такого роду "корупція", коли громадянин, важливий для економіки держави, змушений платити хабар, щоб він міг приносити користь і для себе, і для економічного фронту, в тому числі.
04.10.2024 18:53 Відповісти
04.10.2024 18:53 Відповісти
Тиса! 7 000, можна потонути
А тут 10 000 і не потонеш...
04.10.2024 17:00 Відповісти
04.10.2024 17:00 Відповісти
скільки ж тцкуни беруть щоб просто відпустить по прейскуранту?
показати весь коментар
05.10.2024 05:08 Відповісти
 
 