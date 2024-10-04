За $10-12 тис. допомагали влаштуватися на ДП заради бронювання: Затримано двох адвокатів. ФОТОрепортаж

Затримано двох адвокатів, які за хабар допомагали влаштовуватися на держпідприємства для отримання броні від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Так, підозрювані організували схему ухилення від військової служби особами призовного віку, влаштовуючи чоловіків до одного з державних підприємств, яке забезпечує виконання завдань особливої державної важливості із доступом до державної таємниці.

Також чоловіки, використовуючи певні зв’язки серед посадовців регіональних ТЦК та СП, ВЛК, допомагали чоловікам безперешкодно стати на військовий облік перед працевлаштуванням, гарантуючи, що їх клієнти не отримають повістки, пройшовши військово-лікарську комісію.

Ціна таких послуг варіювалась від $10 до $12 тис.

Одного адвоката затримали під час отримання чергового хабаря у $5,5 тис. в Києві. Його спільника затримали на Черкащині.

Наразі їм повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також перевіряється інформація про причетність службових осіб ТЦК та державного підприємства до схеми із отриманням бронювань для військовозобов’язаних.

