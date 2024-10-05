Сутки на Донетчине: враг обстрелял 14 населенных пунктов, есть погибший и раненый. ФОТОРЕПОРТАЖ

Под удар за прошедшие сутки попали 14 населенных пунктов: города Лиман, Курахово, Покровск, Часов Яр, села Закитное, Заря, Ильинка, Карповка, Новый Комар, Новоандреевка, Песчаное, Разлив, Шахтерское, Юрковка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Разлив Волновахского района враг обстрелял из РСЗО "Смерч" - повреждены 10 частных домов, магазин, дом культуры, предприятие, 6 гражданских авто.

Покровский район

В Ильинце Марьинской громады ранен человек. В Курахово повреждены 2 админздания и несколько многоэтажек, в Вознесенке поврежден частный дом.

В Карповке в результате атаки из РСЗО "Смерч" пострадали четыре частных дома, гараж, хозяйственная постройка.

В Покровске и Новоандреевке вражеские дроны повредили по одному частному дому. В Песчаном из-за попадания БПЛА поврежден гражданский автомобиль.

По Курахово войска РФ били из артиллерии - повредили многоквартирный дом и больницу.

Краматорский район

По Лиману оккупанты ударили двумя бомбами "ФАБ-250" с модулем УМПК и РСЗО "Смерч" - повредили многоквартирный дом, магазин, два админздания, котельную, критическую инфраструктуру.

В Заречном разрушены 2 дома, в Торском - 1. В Николаевской громаде повреждены 4 дачи и инфраструктурный объект.

В Закитном российский ФАБ повредил помещение почты и два гражданских авто.

Ильинку россияне накрыли из артиллерии - ранили человека. В Константиновке повреждено нежилое помещение.

На Зарю Россия сбросила авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - разрушениям подверглись три многоквартирных дома и учебное заведение.

Бахмутский район

В Северске повреждены 2 дома. В Часовом Яру в результате артобстрела погиб гражданский человек, повреждены 16 частных домов и 2 многоэтажки.

