Доба на Донеччині: ворог обстріляв 14 населених пунктів, є загиблий та поранений. ФОТОрепортаж

Під удар минулої доби потрапили 14 населених пунктів: міста Лиман, Курахове, Покровськ, Часів Яр, села Закітне, Зоря, Іллінка, Карпівка, Новий Комар, Новоандріївка, Піщане, Розлив, Шахтарське, Юрківка.

Розлив Волноваського району ворог обстріляв із РСЗВ "Смерч" - пошкоджено 10 приватних будинків, магазин, будинок культури, підприємство, 6 цивільних авто.

Покровський район

В Іллінці Мар'їнської громади поранено людину. У Кураховому пошкоджено 2 адмінбудівлі і декілька багатоповерхівок, у Вознесенці пошкоджено приватний будинок.

У Карпівці внаслідок атаки з РСЗВ "Смерч" постраждали чотири приватних будинки, гараж, господарська споруда.

У Покровську та Новоандріївці ворожі дрони пошкодили по одному приватному будинку. У Піщаному через влучання БПЛА пошкоджено цивільний автомобіль.

По Кураховому війська РФ били з артилерії – пошкодили багатоквартирний будинок і лікарню.

Краматорський район

По Лиману окупанти вдарили двома бомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК та РСЗВ "Смерч" - пошкодили багатоквартирний будинок, магазин, дві адмінбудівлі, котельню, критичну інфраструктуру.

У Зарічному зруйновано 2 будинки, у Торському - 1. У Миколаївській громаді пошкоджені 4 дачі і інфраструктурний об'єкт.

У Закітному російський ФАБ пошкодив приміщення пошти та два цивільних авто.

Іллінку росіяни накрили з артилерії - поранили людину. У Костянтинівці пошкоджено нежитлове приміщення.

На Зорю Росія скинула авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки та заклад освіти.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовому Яру внаслідок артобстрілу загинула цивільна особа, пошкоджені 16 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

