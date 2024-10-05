Доба на Донеччині: ворог обстріляв 14 населених пунктів, є загиблий та поранений. ФОТОрепортаж
Під удар минулої доби потрапили 14 населених пунктів: міста Лиман, Курахове, Покровськ, Часів Яр, села Закітне, Зоря, Іллінка, Карпівка, Новий Комар, Новоандріївка, Піщане, Розлив, Шахтарське, Юрківка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та в поліції області.
Розлив Волноваського району ворог обстріляв із РСЗВ "Смерч" - пошкоджено 10 приватних будинків, магазин, будинок культури, підприємство, 6 цивільних авто.
Покровський район
В Іллінці Мар'їнської громади поранено людину. У Кураховому пошкоджено 2 адмінбудівлі і декілька багатоповерхівок, у Вознесенці пошкоджено приватний будинок.
У Карпівці внаслідок атаки з РСЗВ "Смерч" постраждали чотири приватних будинки, гараж, господарська споруда.
У Покровську та Новоандріївці ворожі дрони пошкодили по одному приватному будинку. У Піщаному через влучання БПЛА пошкоджено цивільний автомобіль.
По Кураховому війська РФ били з артилерії – пошкодили багатоквартирний будинок і лікарню.
Краматорський район
По Лиману окупанти вдарили двома бомбами "ФАБ-250" з модулем УМПК та РСЗВ "Смерч" - пошкодили багатоквартирний будинок, магазин, дві адмінбудівлі, котельню, критичну інфраструктуру.
У Зарічному зруйновано 2 будинки, у Торському - 1. У Миколаївській громаді пошкоджені 4 дачі і інфраструктурний об'єкт.
У Закітному російський ФАБ пошкодив приміщення пошти та два цивільних авто.
Іллінку росіяни накрили з артилерії - поранили людину. У Костянтинівці пошкоджено нежитлове приміщення.
На Зорю Росія скинула авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – руйнувань зазнали три багатоквартирних будинки та заклад освіти.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 2 будинки. У Часовому Яру внаслідок артобстрілу загинула цивільна особа, пошкоджені 16 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.
