Росіяни з артилерії обстріляли Часів Яр, загинула одна людина

Вранці п'ятниці, 4 жовтня, окупанти з артилерії вдарили по приватному сектору у місті Часів Яр на Донеччині. Загинув 63-річний чоловік.

Про це "Суспільному" розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 9:00 війська РФ завдали артилерійського обстрілу по місту Часів Яр. Снаряди окупантів поцілили по території приватного сектору", - розповіла речниця прокуратури.

За даними Мєдвєдєвої, внаслідок ворожого обстрілу загинув 63-річний чоловік.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, (порушення законів та звичаїв війни).

Читайте також: Окупанти вдарили по житловій забудові в Часовому Яру: Одна людина загинула, ще трьох поранено