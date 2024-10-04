Росіяни з артилерії обстріляли Часів Яр, загинула одна людина
Вранці п'ятниці, 4 жовтня, окупанти з артилерії вдарили по приватному сектору у місті Часів Яр на Донеччині. Загинув 63-річний чоловік.
Про це "Суспільному" розповіла речниця прокуратури Донеччини Анастасія Мєдвєдєва, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 9:00 війська РФ завдали артилерійського обстрілу по місту Часів Яр. Снаряди окупантів поцілили по території приватного сектору", - розповіла речниця прокуратури.
За даними Мєдвєдєвої, внаслідок ворожого обстрілу загинув 63-річний чоловік.
Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, (порушення законів та звичаїв війни).
