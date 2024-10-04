РУС
Россияне из артиллерии обстреляли Часов Яр, погиб один человек

Загарбники вдарили по Часовому Яру

Утром пятницы, 4 октября, оккупанты из артиллерии ударили по частному сектору в городе Часов Яр Донецкой области. Погиб 63-летний мужчина.

Об этом "Суспільному" рассказала пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в 9:00 войска РФ нанесли артиллерийский обстрел по городу Часов Яр. Снаряды оккупантов попали по территории частного сектора", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры.

По данным Медведевой, в результате вражеского обстрела погиб 63-летний мужчина.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины, (нарушение законов и обычаев войны).

