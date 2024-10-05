В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека, шестеро - ранены. ФОТОрепортаж

В субботу, 5 октября, из-за российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека, шестеро человек получили травмы.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали следователи, захватчики обстреляли Бахмутский, Волновахский и Краматорский районы.

В 11:00 оккупанты предварительно из артиллерии ударили по городу Торецку. Несовместимые с жизнью травмы получила 65-летняя женщина.

Кроме этого, около 12:00 враг нанес авиаудар по поселку Великая Новоселка. В результате атаки пострадали супруги: 86-летний мужчина погиб, а его жена 76 лет получила множественные осколочные ранения.

В 15:00 россияне сбросили бомбы на Константиновку. В жилом квартале получили телесные повреждения различной степени тяжести пятеро горожан - три женщины в возрасте 54, 63 и 74 года и 54 и 72-летние мужчины. У них диагностированы минно-взрывные травмы, контузии, осколочные ранения и резаные раны головы и конечностей".

В прокуратуре рассказали, что в эпицентре попаданий средств поражения повреждены жилые дома, линии электросети, газопроводы, автомобили и гараж. Предварительно, по населенным пунктам российские войска ударили "КАБ-250".

Начаты досудебные расследования в уголовных производствах по фактам нарушения врагом законов и обычаев войны (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

