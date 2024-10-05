Внаслідок російських обстрілів на Донеччині загинули дві людини, ще шестеро поранені. ФОТОрепортаж

У суботу, 5 жовтня, через російські обстріли на Донеччині загинули дві людини, ще шестеро осіб дістали травми.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли слідчі, загарбники обстріляли Бахмутський, Волноваський і Краматорський райони.

Об 11:00 окупанти попередньо з артилерії вдарили по місту Торецьк. Несумісні з життям травми дістала 65-річна жінка.

Крім цього, близько 12:00 ворог завдав авіаудар по селищу Велика Новосілка. В результаті атаки постраждало подружжя: 86-річний чоловік загинув, а його дружина 76 років дістала множинні осколкові поранення.

О 15:00 росіяни скинули бомби на Костянтинівку. У житловому кварталі зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості п’ятеро містян – три жінки віком 54, 63 і 74 роки та 54 і 72-річні чоловіки. У них діагностовано мінно-вибухові травми, контузії, осколкові поранення й різані рани голови та кінцівок".

У прокуратурі розповіли, що в епіцентрі влучань засобів ураження пошкоджено житлові будинки, лінії електромережі, газопроводи, автомобілі й гараж. Попередньо, по населених пунктах російські війська вдарили "КАБ-250".

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення ворогом законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Дивіться також: Доба на Донеччині: ворог обстріляв 14 населених пунктів, є загиблий та поранений. ФОТОрепортаж