Кривонос назначил Гюльмагомедова заместителем директора НАБУ. ФОТО

Директор НАБУ Семен Кривонос назначил первым заместителем директора Национального бюро Дениса Гюльмагомедова, который до этого занимал должность заместителя директора по вопросам цифрового развития и трансформаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Что известно о Денисе Гюльмагомедове?

Денис начал свою работу с момента основания института в 2015 году в должности детектива.

Летом 2016 года он возглавил один из отделов детективов Национального бюро, профильным направлением которого является расследование коррупционных преступлений в сфере деятельности АО "Укрзализныця". На счету отдела расследование практически всех кейсов коррупции на железной дороге, а также ряда резонансных дел, таких как "Роттердам+", преступных организаций, которые контролировали теневые финансовые потоки в городе Одессе, и газовое дело бывшего руководителя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта.

Осенью 2019 года Денис Гюльмагомедов принял участие в проекте по созданию системы электронного уголовного производства eCase Management System, а в январе 2022 года возглавил его.

Также читайте: После скандала с утечкой данных НАБУ оценит систему защиты обличителей

В октябре 2023 года Денис Гюльмагомедов назначен заместителем директора по вопросам цифрового развития и трансформаций.

Общий опыт на должностях в правоохранительных органах - 14 лет