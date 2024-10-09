РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9629 посетителей онлайн
Новости Фото
5 976 20

Кривонос назначил Гюльмагомедова заместителем директора НАБУ. ФОТО

Директор НАБУ Семен Кривонос назначил первым заместителем директора Национального бюро Дениса Гюльмагомедова, который до этого занимал должность заместителя директора по вопросам цифрового развития и трансформаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.

Что известно о Денисе Гюльмагомедове?

Денис начал свою работу с момента основания института в 2015 году в должности детектива.

Летом 2016 года он возглавил один из отделов детективов Национального бюро, профильным направлением которого является расследование коррупционных преступлений в сфере деятельности АО "Укрзализныця". На счету отдела расследование практически всех кейсов коррупции на железной дороге, а также ряда резонансных дел, таких как "Роттердам+", преступных организаций, которые контролировали теневые финансовые потоки в городе Одессе, и газовое дело бывшего руководителя комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта.

Осенью 2019 года Денис Гюльмагомедов принял участие в проекте по созданию системы электронного уголовного производства eCase Management System, а в январе 2022 года возглавил его.

Также читайте: После скандала с утечкой данных НАБУ оценит систему защиты обличителей

В октябре 2023 года Денис Гюльмагомедов назначен заместителем директора по вопросам цифрового развития и трансформаций.

Денис Гюльмагомедов

Общий опыт на должностях в правоохранительных органах - 14 лет

Автор: 

НАБУ (4228) Кривонос Семен (33)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
14 років в мусарні - то не перевага, то клеймо. ***, це не держава - а ***** перенасичений розчин усієї швалі з усього світу
показать весь комментарий
09.10.2024 13:55
+9
Нинішня влада рахує Українців за тупих хахлів.
показать весь комментарий
09.10.2024 13:49
+5
показать весь комментарий
09.10.2024 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
09.10.2024 13:49 Ответить
тіко шо збирався про чергову корінну українку гюльчатай, з зелених запасок, написати )
показать весь комментарий
09.10.2024 14:03 Ответить
Нинішня влада рахує Українців за тупих хахлів.
показать весь комментарий
09.10.2024 13:49 Ответить
Перегляньте архіви 95-го. Так було там ЗАВЖДИ !!!
показать весь комментарий
09.10.2024 18:31 Ответить
Так отож, а в 2019 році Наймудріший у світі Український народ надав ''кварталівцям'' майже абсолютну владу на президентських і парламентських виборах.
Сумно... Наш народ чомусь дуже сильно любить ходити по граблях.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:46 Ответить
14 років в мусарні - то не перевага, то клеймо. ***, це не держава - а ***** перенасичений розчин усієї швалі з усього світу
показать весь комментарий
09.10.2024 13:55 Ответить
і в цьому перенасиченому розчині, зелені стали тою частинкою, яка запустила масовий процес кристалізації цієї швалі.
показать весь комментарий
09.10.2024 14:09 Ответить
какое отношение имеет до государство голосование по приколу? эту власть выбрал мудрый народ! может и ты был в их числе!
показать весь комментарий
09.10.2024 14:25 Ответить
Татари щось кучно пішли на призначення
показать весь комментарий
09.10.2024 14:14 Ответить
а міністер оборони зараз хто? от і тулить
показать весь комментарий
09.10.2024 15:15 Ответить
Кацап?
показать весь комментарий
09.10.2024 18:51 Ответить
Я про міністра оборони.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:52 Ответить
не українець
показать весь комментарий
10.10.2024 21:39 Ответить
Я так розумію, етнічні українці в Україні не розглядаються пліснявою, як влада. Виключно, як "гуси" для щипання.
показать весь комментарий
09.10.2024 14:38 Ответить
У цій справі головне - щоб не українець...
показать весь комментарий
09.10.2024 14:46 Ответить
А за освіту а нічогісінько, мабуть криворіжська юракадемія + трускавецькі курси?
показать весь комментарий
09.10.2024 15:49 Ответить
Освіта тут ні до чого; ліш би чілавєк бил хароший!..
показать весь комментарий
09.10.2024 18:49 Ответить
Скоро дізнаємося яка у тещі Ауді, які апартаменти у мамки і скільки бабла переписала йому бабуся-пенсионерка....
показать весь комментарий
09.10.2024 16:56 Ответить
Сподіваюся, паспорт кацапії у нього є.
показать весь комментарий
09.10.2024 18:47 Ответить
.... може і гарна людина, але важливо, щоб алєг патужний і єрмак схвалили...
показать весь комментарий
09.10.2024 19:03 Ответить
 
 