Кривонос призначив Гюльмагомедова заступником директора НАБУ. ФОТО

Директор НАБУ Семен Кривонос призначив першим заступником директора Національного бюро Дениса Гюльмагомедова, який до цього обіймав посаду заступника Директора з питань цифрового розвитку та трансформацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Що відомо про Дениса Гюльмагомедова?

Денис розпочав свою роботу з моменту заснування інституції у 2015 році на посаді детектива.

Влітку 2016 року він очолив один із відділів детективів Національного бюро, профільним напрямком якого є розслідування корупційних злочинів у сфері діяльності АТ "Укрзалізниця". На рахунку відділу розслідування практично всіх кейсів корупції на залізниці, а також низки резонансних справ, як-от "Роттердам+", злочинних організацій, які контролювали тіньові фінансові потоки у місті Одесі, та газова справа колишнього керівника комітету Верховної Ради України з питань транспорту.

Восени 2019 року Денис Гюльмагомедов взяв участь у проєкті зі створення системи електронного кримінального провадження eCase Management System, а у січні 2022 року очолив його.

У жовтні 2023 року Дениса Гюльмагомедова призначено заступником Директора з питань цифрового розвитку та трансформацій.

Денис Гюльмагомедов

Загальний досвід на посадах у правоохоронних органах - 14 років

НАБУ (5438) Кривонос Семен (78)
