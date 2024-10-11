ВСУ передано более 3 тысяч FPV-дронов, а также "мавики" и средства РЭБ. ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко приобрел для ВСУ более 3 тысяч FPV-дронов, а также "мавики" и средства РЭБ. Техника в ближайшее время будет распределена и поступит в боевые бригады и батальоны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сколько FPV-дронов нужно для того, чтобы уничтожить несколько десятков вражеских танков или разбить позиции российских штурмовиков? Убежден, что "птичек", которые мы в ближайшее время передадим нашим военным, хватит на гораздо больше вражеских целей", - написал Порошенко в соцсетях.

3140 дронов разного диаметра и для различных боевых задач - ударные "мольфары" 10" и 8", а также ночные и дневные "мавики" очень ждут на фронте, потому что это залог быстрых наступательных действий и качественной обороны украинских позиций, отмечает пятый Президент.

"Мы должны помогать нашим воинам останавливать врага, чтобы они уничтожали россиян на подходе к нашим блиндажам и окопам. Уничтожали днем и ночью. Уничтожали сбросами из "мавиков". Уничтожали артиллерийским огнем, который наведен с помощью аэроразведки", - объясняет Порошенко.

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"А еще имеем 50 станций купольного многодиапазонного РЭБа "Шатро", который способен прикрыть от ударных дронов позиции нашей пехоты, десанта или артиллеристов", - показал лидер партии.

"В течение этих двух с половиной лет мы ни на шаг не останавливаемся в помощи нашим военным. Днем и ночью изготавливаем, закупаем и продумываем быструю логистику, чтобы поставлять необходимую технику в Вооруженные Силы Украины", - резюмирует лидер "ЕС".

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Порошенко с начала года уже передал в войска 35 тысяч FPV-дронов.