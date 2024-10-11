РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12911 посетитель онлайн
Новости Фото
2 229 36

ВСУ передано более 3 тысяч FPV-дронов, а также "мавики" и средства РЭБ. ФОТОрепортаж

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко приобрел для ВСУ более 3 тысяч FPV-дронов, а также "мавики" и средства РЭБ. Техника в ближайшее время будет распределена и поступит в боевые бригады и батальоны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сколько FPV-дронов нужно для того, чтобы уничтожить несколько десятков вражеских танков или разбить позиции российских штурмовиков? Убежден, что "птичек", которые мы в ближайшее время передадим нашим военным, хватит на гораздо больше вражеских целей", - написал Порошенко в соцсетях.

Дрони і мавіки для ЗСУ

3140 дронов разного диаметра и для различных боевых задач - ударные "мольфары" 10" и 8", а также ночные и дневные "мавики" очень ждут на фронте, потому что это залог быстрых наступательных действий и качественной обороны украинских позиций, отмечает пятый Президент.

Дрони і мавіки для ЗСУ

"Мы должны помогать нашим воинам останавливать врага, чтобы они уничтожали россиян на подходе к нашим блиндажам и окопам. Уничтожали днем и ночью. Уничтожали сбросами из "мавиков". Уничтожали артиллерийским огнем, который наведен с помощью аэроразведки", - объясняет Порошенко.

Смотрите также: Подразделение, где воюет Татьяна Чорновол, получило РЭБ, "Мавики", "Цукорки" и 100 FPV-дронов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дрони і мавіки для ЗСУ

"А еще имеем 50 станций купольного многодиапазонного РЭБа "Шатро", который способен прикрыть от ударных дронов позиции нашей пехоты, десанта или артиллеристов", - показал лидер партии.

Дрони і мавіки для ЗСУ

"В течение этих двух с половиной лет мы ни на шаг не останавливаемся в помощи нашим военным. Днем и ночью изготавливаем, закупаем и продумываем быструю логистику, чтобы поставлять необходимую технику в Вооруженные Силы Украины", - резюмирует лидер "ЕС".

Смотрите также: 18-й центр противодействия техническим разведкам получил два комплекса РЭБ "Ай-Петрі СВ". ФОТО

Порошенко с начала года уже передал в войска 35 тысяч FPV-дронов.

Автор: 

помощь (7861) Порошенко Петр (19615) техника (1746)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+21
Не зупиняйся,Петре..
показать весь комментарий
11.10.2024 09:58
+15
Знову ''барига'' барижничає. ЗЄлєпузікі піною зійдуть.
Так тримати пане ''Порох''!
показать весь комментарий
11.10.2024 09:59
+14
Якщо щось передано для ЗСУ,новину можна не читати,це зробив Порошенко,якщо щось вкрадено,то це-з партії найвеличнішого ,найпотужнішого лідера.
Маю честь бути одним з 25%
показать весь комментарий
11.10.2024 10:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не зупиняйся,Петре..
показать весь комментарий
11.10.2024 09:58 Ответить
Так у зеленского та йього виборців є ціль - пустити по вітру Порошенко, а самим продовжувати красти. Правда виборці зеленского у процесі розкрадання не приймають безпосереднє участь - зате ну дуже радіють - накрав багато - віддавай. Тварини кончені.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:02 Ответить
Знову ''барига'' барижничає. ЗЄлєпузікі піною зійдуть.
Так тримати пане ''Порох''!
показать весь комментарий
11.10.2024 09:59 Ответить
просто цікаво - скільки держава поставила тих мавіків?
показать весь комментарий
11.10.2024 10:01 Ответить
У травні місяці цього року партія ЕС робила запит до МО - скіки поставила держава дронів - відповідь - 140 тисяч(і це разом з волонтерськими) зеленский на початку року обіцяв міліон. Можна порахувати скіки повинно бути на травень. Ну, зараз то взагалі - 4 міліона обіцяв, ну дуже впевнено, но по телефону.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:07 Ответить
Ох, наривається президент, на санкції від Найвеличнійшого...
показать весь комментарий
11.10.2024 10:04 Ответить
Так вони вже накладені у вигляді невипускання за кордон.
показать весь комментарий
11.10.2024 10:40 Ответить
Санкції? Як казали адвокати Пороха там десь під сотню крім справ.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:08 Ответить
Сумний Петро ...але це наша єдина надія , Дякуємо Петро Порошенко !!! ❤️🇺🇦
показать весь комментарий
11.10.2024 10:05 Ответить
Таке відчуття, що олігархів в Україні тільки один зостався. Іншим нічим похвастатися? Чи у Монако у інші іграшки бавляться?
показать весь комментарий
11.10.2024 10:09 Ответить
От і я все чекаю, коли хтось на Порошенкові PR-акції відповість іще потужнішими. Та поки даремно…
показать весь комментарий
11.10.2024 10:35 Ответить
брехня.
Чергова брехня сволоти, яку спонсорує "Ахметка".
Бо рінах особисто зовсім не допомагає фронту, І сумніваюсь, чи він комусь допомагає. Ну, хіба що там, на копійки.
Меценатами є підприємства рінаха - Метінвест, ДТЕК, тощо. А це інші гроші, ніж особисті того же Порошенка і його родини. І свою допомогу вони спрямовують передовсім на потреби фізичних осіб - переселенців, втікачів війни і навіть населенню на ТОТ. Для фронту - те, що залишається; орієнтовно - половина. І ще, знаючи, як веде бізнес рінах (у футболі, наприклад) - підозрюю, що ціни на ті ж бункери там завищені на порядок.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:00 Ответить
Якби Ахмєтов помагав то був-би і піар і пафос . А в Порошенка відеозвіт .
показать весь комментарий
11.10.2024 11:13 Ответить
Якщо щось передано для ЗСУ,новину можна не читати,це зробив Порошенко,якщо щось вкрадено,то це-з партії найвеличнішого ,найпотужнішого лідера.
Маю честь бути одним з 25%
показать весь комментарий
11.10.2024 10:11 Ответить
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко придбав для ЗСУ понад 3 тисячі FPV-дронів, Джерело:

На фоні цього Зегевара взяв зобов'язання зняти понад 4 тисячі вечірніх та ранкових,а по виходним ще й обідніх відосиків.Шах і мат вам, порохоботи.
показать весь комментарий
11.10.2024 10:13 Ответить

.. а мародер Зєля-Підєрмачна, певно, кігті по лікоть позгризала не знаючи як причепитися до "бариги" Пороха і кого зі своїх портновців-татаровців щЕ наслати з перевірками-наїздами..
показать весь комментарий
11.10.2024 10:15 Ответить
Перешкоджають як можуть!
Від заборони військовим приймати,до недопущеня грузів від Пороха на передову.
показать весь комментарий
11.10.2024 10:30 Ответить
Подяка пане президент з усіх президентів один справжній президент
показать весь комментарий
11.10.2024 10:19 Ответить
Найщиріші побажання Петру Олексійовичу і його команді в цій
дуже нелегкій справі , але дуже важливій нашій краіні ,
це постійна допомога нашим військовим !!
Дякуємо і допомагаємо нашим воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показать весь комментарий
11.10.2024 10:25 Ответить
а піар гундосовідосиками 73/43%зебілам подобається більше...
показать весь комментарий
11.10.2024 10:46 Ответить
А як вони щось нададуть порохоботам?!
Зі всєї керівної зє-комарільї тільки один родич воював(брат Подоляка),тільки на стороні раши,але "какая разница?"
показать весь комментарий
11.10.2024 11:05 Ответить
фонд Пороха не потребує реклами, бо він наповнюється баблом суто родини Порошенків, зі сторони не беруть ні копійки.
Але цей фонд працює в спарці з ГО "Справа Громад" (нижче пост), який залучає кошти іншого населення.
показать весь комментарий
11.10.2024 10:49 Ответить
Наприклад фонд Притули,який купує втричі дорожче(2/3 залишає собі і зє) ніж фонд Порошенка.
То це фонди ЗСУ чи особистого збагаченя?
показать весь комментарий
11.10.2024 11:09 Ответить
https://t.me/dragonspech/8061 Дмитро "Калинчук"-Вовнянко, блогер і письменник, нині сержант-інструктор ЗСУ в навчальному центрі пілотів БПЛА :
3100 ФПВ-дронів всіх типів. Біля сотні коптерів Мавік. 50 комплексів РЕБ "Шатро". Разом на 46,87 мільйонів грн.
Звідки таке багатство? Як завжди. Нічого не міняється. Половина суми - Фонд Петра Порошенка. Друга половина - всі ви. Кожен з вас. Ваші пожертви руками "Справи громад" перетоврені на РЕБи і коптери.
Все це невдовзі поїде на фронт. Все це буде допомагати нашим захисникам.
Бо це все наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА.

І так. Віщую - зараз на всіх мережах здійметься галас ЗЕботви - "Порошенко піариться", "Привезе і забере", "А скільки часу розкласти всі ці дрони"... Відзвітуйте краща на яку допомогу для ЗСУ витрачені роялті від трансляції в Росії серіалу "Свати".

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
показать весь комментарий
11.10.2024 10:43 Ответить
Мабуть на місцеві податки на майно(віли,квартири) зє на 600+ мільйонів € по всьому світу.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:13 Ответить
особисто розпаковує
показать весь комментарий
11.10.2024 11:18 Ответить
так, допомогав делегатам з'їзду

https://t.me/irynagerashchenko/16901 Ірина Геращенко :
2319 партійців Європейської Солідарності зараз на фронті. На жаль, 97 наших колег загинули…. Й це велика втрата для їх родин, друзів, для нашої команди. 5 наших партійців в полоні, 9 зникли безвісти. Це біль.
Наші колеги, які воюють, високо підняли планку відповідальності для команди.
На зʼїзді «ЄС» провела чергову чистку наших лав від тих, хто дискредитує партію, хто виїхав чи втратив звʼязок з командою.
Поінформували партійців про роботу нашої фракції у ВР, послухали, чим живуть регіони, обговорили найближчі плани- посилення підтримки ЗСУ, ветеранів і поранених, як активно просувати євроатлантичну інтеграцію, як захистити українську демократію. Для нашої команди- це ключові пріоритети.
показать весь комментарий
11.10.2024 11:42 Ответить
https://t.me/budem_bambit/3918 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Як я дізнаюсь про те, що у соцмережах Порошенко вже виклали світлини дронів та РЕБ? Ні, не з соцмереж. Я про це дізнаюсь від командирів бригад та батальйонів, які починають синхронно телефонувати з проханням допомоги. І це не один дзвінок, не десяток.
Десь є сотні тисяч ФПВ-дронів від міністерства. Комусь вони навіть постачаються.
Але станом на зараз - в мене багато десятків телефонних дзвінків від комбригів та комбатів з відчайдушним проханням допомоги.

На світлинах 3100 фпв, під сотню Мавіків та 50 комплексів РЕБ Шатро. Все це на 46 875 000 гривень - це ми отримали по контрактах від виробників на жовтень і починаємо розвозити по військах. Вистачить не всім, вистачить навіть не всім давнім знайомим, вистачить навіть не всім улюбленим давнім знайомим. Волонтери вже не тягнуть ці задачі. Збори падають, збори падають, збори падають. У всіх та скрізь - економіка у дупі, нервове та емоційне виснаження у всіх на максимальному рівні

Могли б більше, але... Бракує фінансів...
Реквізити рахунків ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
показать весь комментарий
11.10.2024 11:31 Ответить
https://www.facebook.com/v.haidukevych/posts/pfbid02oWGrfQU58qEJ8irqFKC1aPAd6uyzCheFzsALSeVgiY29soBEfewPw9nz7hHYrWcal?rdid=EMlsAc0eXcHbi447 Віталій ГАЙДУКЕВИЧ :
Читаєш в новинах, що держава до кінця року родить 1.5 мільйони fpvhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462473576_8565445170181827_6013979961296334001_n.jpg?_nc_cat=105&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=127cfc&amp;_nc_ohc=PQQIrfHxDAYQ7kNvgFVpXjo&amp;_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&amp;_nc_gid=***********************&amp;oh=00_AYDgnI5zvrVjjyp-KbGDttdJFm5S_yJbbEQjSCrDtmODSQ&amp;oe=670DAB8B . Читаєш в повідомленнях, що держава видала бригаді за місяць не більше ніж пів сотні. Матюкаєшся. Розвантажуєш на склад волонтерські дрони і РЕБи. При чому все що на картинці одразу (!) розписується по наших підопічних.
О Д Р А З У.
І, на відміну від держави, Фонд Порошенка і ГО Справа Громад передають на бригаду за одну видачу від 100 до 200 fpv. Це можна побачити по коробках на світлинах із передач.
Тому коли Ви не можете знайти смисл активності, просто подивіться на цю світлину - без Вас вона була б біднішою, без Вашого донату ми б не могли привезти так багато. Без Вас ЗСУ було б набагато важче. Ви - важливі. Щодня. Хоч по 10 гривень - важливі. Дякуємо.

Допомогти війську просто зараз тут:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)

Або переказ на рахунок: Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
**** рахунок: UA193052990000026002016226051 Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954 Призначення платежу: благодійна безповоротна допомога на користь ГО від ПІБ ‼️
+++++++
PayPal НЕ ПРАЦЮЄ ‼️
+++++++
Додаткові варіанти зробити донат, у тому числі через GooglePay та ApplePay:
https://secure.wayforpay.com/donate/d29544d9a04b2
показать весь комментарий
11.10.2024 12:33 Ответить
Дякую, Президенте!
показать весь комментарий
11.10.2024 21:47 Ответить
 
 