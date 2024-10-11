ВСУ передано более 3 тысяч FPV-дронов, а также "мавики" и средства РЭБ. ФОТОрепортаж
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко приобрел для ВСУ более 3 тысяч FPV-дронов, а также "мавики" и средства РЭБ. Техника в ближайшее время будет распределена и поступит в боевые бригады и батальоны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Сколько FPV-дронов нужно для того, чтобы уничтожить несколько десятков вражеских танков или разбить позиции российских штурмовиков? Убежден, что "птичек", которые мы в ближайшее время передадим нашим военным, хватит на гораздо больше вражеских целей", - написал Порошенко в соцсетях.
3140 дронов разного диаметра и для различных боевых задач - ударные "мольфары" 10" и 8", а также ночные и дневные "мавики" очень ждут на фронте, потому что это залог быстрых наступательных действий и качественной обороны украинских позиций, отмечает пятый Президент.
"Мы должны помогать нашим воинам останавливать врага, чтобы они уничтожали россиян на подходе к нашим блиндажам и окопам. Уничтожали днем и ночью. Уничтожали сбросами из "мавиков". Уничтожали артиллерийским огнем, который наведен с помощью аэроразведки", - объясняет Порошенко.
"А еще имеем 50 станций купольного многодиапазонного РЭБа "Шатро", который способен прикрыть от ударных дронов позиции нашей пехоты, десанта или артиллеристов", - показал лидер партии.
"В течение этих двух с половиной лет мы ни на шаг не останавливаемся в помощи нашим военным. Днем и ночью изготавливаем, закупаем и продумываем быструю логистику, чтобы поставлять необходимую технику в Вооруженные Силы Украины", - резюмирует лидер "ЕС".
Порошенко с начала года уже передал в войска 35 тысяч FPV-дронов.
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Так тримати пане ''Порох''!
Чергова брехня сволоти, яку спонсорує "Ахметка".
Бо рінах особисто зовсім не допомагає фронту, І сумніваюсь, чи він комусь допомагає. Ну, хіба що там, на копійки.
Меценатами є підприємства рінаха - Метінвест, ДТЕК, тощо. А це інші гроші, ніж особисті того же Порошенка і його родини. І свою допомогу вони спрямовують передовсім на потреби фізичних осіб - переселенців, втікачів війни і навіть населенню на ТОТ. Для фронту - те, що залишається; орієнтовно - половина. І ще, знаючи, як веде бізнес рінах (у футболі, наприклад) - підозрюю, що ціни на ті ж бункери там завищені на порядок.
Маю честь бути одним з 25%
На фоні цього Зегевара взяв зобов'язання зняти понад 4 тисячі вечірніх та ранкових,а по виходним ще й обідніх відосиків.Шах і мат вам, порохоботи.
.. а мародер Зєля-Підєрмачна, певно, кігті по лікоть позгризала не знаючи як причепитися до "бариги" Пороха і кого зі своїх портновців-татаровців щЕ наслати з перевірками-наїздами..
Від заборони військовим приймати,до недопущеня грузів від Пороха на передову.
дуже нелегкій справі , але дуже важливій нашій краіні ,
це постійна допомога нашим військовим !!
Дякуємо і допомагаємо нашим воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Зі всєї керівної зє-комарільї тільки один родич воював(брат Подоляка),тільки на стороні раши,але "какая разница?"
Але цей фонд працює в спарці з ГО "Справа Громад" (нижче пост), який залучає кошти іншого населення.
То це фонди ЗСУ чи особистого збагаченя?
3100 ФПВ-дронів всіх типів. Біля сотні коптерів Мавік. 50 комплексів РЕБ "Шатро". Разом на 46,87 мільйонів грн.
Звідки таке багатство? Як завжди. Нічого не міняється. Половина суми - Фонд Петра Порошенка. Друга половина - всі ви. Кожен з вас. Ваші пожертви руками "Справи громад" перетоврені на РЕБи і коптери.
Все це невдовзі поїде на фронт. Все це буде допомагати нашим захисникам.
Бо це все наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА.
І так. Віщую - зараз на всіх мережах здійметься галас ЗЕботви - "Порошенко піариться", "Привезе і забере", "А скільки часу розкласти всі ці дрони"... Відзвітуйте краща на яку допомогу для ЗСУ витрачені роялті від трансляції в Росії серіалу "Свати".
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https://t.me/irynagerashchenko/16901 Ірина Геращенко :
2319 партійців Європейської Солідарності зараз на фронті. На жаль, 97 наших колег загинули…. Й це велика втрата для їх родин, друзів, для нашої команди. 5 наших партійців в полоні, 9 зникли безвісти. Це біль.
Наші колеги, які воюють, високо підняли планку відповідальності для команди.
На зʼїзді «ЄС» провела чергову чистку наших лав від тих, хто дискредитує партію, хто виїхав чи втратив звʼязок з командою.
Поінформували партійців про роботу нашої фракції у ВР, послухали, чим живуть регіони, обговорили найближчі плани- посилення підтримки ЗСУ, ветеранів і поранених, як активно просувати євроатлантичну інтеграцію, як захистити українську демократію. Для нашої команди- це ключові пріоритети.
Як я дізнаюсь про те, що у соцмережах Порошенко вже виклали світлини дронів та РЕБ? Ні, не з соцмереж. Я про це дізнаюсь від командирів бригад та батальйонів, які починають синхронно телефонувати з проханням допомоги. І це не один дзвінок, не десяток.
Десь є сотні тисяч ФПВ-дронів від міністерства. Комусь вони навіть постачаються.
Але станом на зараз - в мене багато десятків телефонних дзвінків від комбригів та комбатів з відчайдушним проханням допомоги.
На світлинах 3100 фпв, під сотню Мавіків та 50 комплексів РЕБ Шатро. Все це на 46 875 000 гривень - це ми отримали по контрактах від виробників на жовтень і починаємо розвозити по військах. Вистачить не всім, вистачить навіть не всім давнім знайомим, вистачить навіть не всім улюбленим давнім знайомим. Волонтери вже не тягнуть ці задачі. Збори падають, збори падають, збори падають. У всіх та скрізь - економіка у дупі, нервове та емоційне виснаження у всіх на максимальному рівні
Могли б більше, але... Бракує фінансів...
Реквізити рахунків ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
Читаєш в новинах, що держава до кінця року родить 1.5 мільйони fpvhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462473576_8565445170181827_6013979961296334001_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=PQQIrfHxDAYQ7kNvgFVpXjo&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&_nc_gid=***********************&oh=00_AYDgnI5zvrVjjyp-KbGDttdJFm5S_yJbbEQjSCrDtmODSQ&oe=670DAB8B . Читаєш в повідомленнях, що держава видала бригаді за місяць не більше ніж пів сотні. Матюкаєшся. Розвантажуєш на склад волонтерські дрони і РЕБи. При чому все що на картинці одразу (!) розписується по наших підопічних.
О Д Р А З У.
І, на відміну від держави, Фонд Порошенка і ГО Справа Громад передають на бригаду за одну видачу від 100 до 200 fpv. Це можна побачити по коробках на світлинах із передач.
Тому коли Ви не можете знайти смисл активності, просто подивіться на цю світлину - без Вас вона була б біднішою, без Вашого донату ми б не могли привезти так багато. Без Вас ЗСУ було б набагато важче. Ви - важливі. Щодня. Хоч по 10 гривень - важливі. Дякуємо.
Допомогти війську просто зараз тут:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
Або переказ на рахунок: Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
**** рахунок: UA193052990000026002016226051 Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954 Призначення платежу: благодійна безповоротна допомога на користь ГО від ПІБ ‼️
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Додаткові варіанти зробити донат, у тому числі через GooglePay та ApplePay:
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