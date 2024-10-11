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ЗСУ передано понад 3 тисячі FPV-дронів, а також "Мавіки" і засоби РЕБ. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко придбав для ЗСУ понад 3 тисячі FPV-дронів, а також "Мавіки" і засоби РЕБ. Техніка найближчим часом буде розподілена і надійде у бойові бригади та батальйони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Скільки FPV-дронів потрібно для того, щоб знищити кількадесят ворожих танків чи розбити позиції російських штурмовиків? Переконаний, що "пташок", які ми найближчим часом передамо нашим військовим, вистачить на значно більше ворожих цілей", – написав Порошенко у соцмережах.

Дрони і мавіки для ЗСУ

3140 дронів різного діаметра та для різних бойових завдань — ударні "Мольфари" 10" та 8", а також нічні і денні "Мавіки" дуже чекають на фронті, бо це запорука швидких наступальних дій та якісної оборони українських позицій, зазначає п’ятий Президент.

Дрони і мавіки для ЗСУ

"Ми повинні допомагати нашим воїнам зупиняти ворога, щоб вони нищили росіян на підході до наших бліндажів та окопів. Нищили вдень і вночі. Нищили скидами з "Мавіків". Нищили артилерійським вогнем, що наведений за допомогою аеророзвідки", – пояснює Порошенко.

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Дрони і мавіки для ЗСУ

"А ще маємо 50 станцій купольного багатодіапазонного РЕБу "Шатро", що здатний прикрити від ударних дронів позиції нашої піхоти, десанту чи артилеристів", – показав лідер партії.

Дрони і мавіки для ЗСУ

"Упродовж цих двох із половиною років ми ні на крок не зупиняємося в допомозі нашим військовим. Вдень і вночі виготовляємо, закуповуємо та продумуємо швидку логістику, щоб постачати необхідну техніку до Збройних Сил України", – резюмує лідер "ЄС".

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Порошенко від початку року вже передав у війська 35 тисяч FPV-дронів.

Автор: 

допомога (8427) Порошенко Петро (15190) техніка (1846)


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Топ коментарі
+21
Не зупиняйся,Петре..
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11.10.2024 09:58
+15
Знову ''барига'' барижничає. ЗЄлєпузікі піною зійдуть.
Так тримати пане ''Порох''!
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11.10.2024 09:59
+14
Якщо щось передано для ЗСУ,новину можна не читати,це зробив Порошенко,якщо щось вкрадено,то це-з партії найвеличнішого ,найпотужнішого лідера.
Маю честь бути одним з 25%
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11.10.2024 10:11
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Не зупиняйся,Петре..
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11.10.2024 09:58 Відповісти
Так у зеленского та йього виборців є ціль - пустити по вітру Порошенко, а самим продовжувати красти. Правда виборці зеленского у процесі розкрадання не приймають безпосереднє участь - зате ну дуже радіють - накрав багато - віддавай. Тварини кончені.
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11.10.2024 11:02 Відповісти
Знову ''барига'' барижничає. ЗЄлєпузікі піною зійдуть.
Так тримати пане ''Порох''!
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11.10.2024 09:59 Відповісти
просто цікаво - скільки держава поставила тих мавіків?
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11.10.2024 10:01 Відповісти
У травні місяці цього року партія ЕС робила запит до МО - скіки поставила держава дронів - відповідь - 140 тисяч(і це разом з волонтерськими) зеленский на початку року обіцяв міліон. Можна порахувати скіки повинно бути на травень. Ну, зараз то взагалі - 4 міліона обіцяв, ну дуже впевнено, но по телефону.
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11.10.2024 11:07 Відповісти
Ох, наривається президент, на санкції від Найвеличнійшого...
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11.10.2024 10:04 Відповісти
Так вони вже накладені у вигляді невипускання за кордон.
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11.10.2024 10:40 Відповісти
Санкції? Як казали адвокати Пороха там десь під сотню крім справ.
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11.10.2024 11:08 Відповісти
Сумний Петро ...але це наша єдина надія , Дякуємо Петро Порошенко !!! ❤️🇺🇦
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11.10.2024 10:05 Відповісти
Таке відчуття, що олігархів в Україні тільки один зостався. Іншим нічим похвастатися? Чи у Монако у інші іграшки бавляться?
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11.10.2024 10:09 Відповісти
От і я все чекаю, коли хтось на Порошенкові PR-акції відповість іще потужнішими. Та поки даремно…
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11.10.2024 10:35 Відповісти
брехня.
Чергова брехня сволоти, яку спонсорує "Ахметка".
Бо рінах особисто зовсім не допомагає фронту, І сумніваюсь, чи він комусь допомагає. Ну, хіба що там, на копійки.
Меценатами є підприємства рінаха - Метінвест, ДТЕК, тощо. А це інші гроші, ніж особисті того же Порошенка і його родини. І свою допомогу вони спрямовують передовсім на потреби фізичних осіб - переселенців, втікачів війни і навіть населенню на ТОТ. Для фронту - те, що залишається; орієнтовно - половина. І ще, знаючи, як веде бізнес рінах (у футболі, наприклад) - підозрюю, що ціни на ті ж бункери там завищені на порядок.
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11.10.2024 11:00 Відповісти
Якби Ахмєтов помагав то був-би і піар і пафос . А в Порошенка відеозвіт .
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11.10.2024 11:13 Відповісти
Якщо щось передано для ЗСУ,новину можна не читати,це зробив Порошенко,якщо щось вкрадено,то це-з партії найвеличнішого ,найпотужнішого лідера.
Маю честь бути одним з 25%
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11.10.2024 10:11 Відповісти
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко придбав для ЗСУ понад 3 тисячі FPV-дронів, Джерело:

На фоні цього Зегевара взяв зобов'язання зняти понад 4 тисячі вечірніх та ранкових,а по виходним ще й обідніх відосиків.Шах і мат вам, порохоботи.
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11.10.2024 10:13 Відповісти

.. а мародер Зєля-Підєрмачна, певно, кігті по лікоть позгризала не знаючи як причепитися до "бариги" Пороха і кого зі своїх портновців-татаровців щЕ наслати з перевірками-наїздами..
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11.10.2024 10:15 Відповісти
Перешкоджають як можуть!
Від заборони військовим приймати,до недопущеня грузів від Пороха на передову.
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11.10.2024 10:30 Відповісти
Подяка пане президент з усіх президентів один справжній президент
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11.10.2024 10:19 Відповісти
Найщиріші побажання Петру Олексійовичу і його команді в цій
дуже нелегкій справі , але дуже важливій нашій краіні ,
це постійна допомога нашим військовим !!
Дякуємо і допомагаємо нашим воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.10.2024 10:25 Відповісти
а піар гундосовідосиками 73/43%зебілам подобається більше...
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11.10.2024 10:46 Відповісти
А як вони щось нададуть порохоботам?!
Зі всєї керівної зє-комарільї тільки один родич воював(брат Подоляка),тільки на стороні раши,але "какая разница?"
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11.10.2024 11:05 Відповісти
фонд Пороха не потребує реклами, бо він наповнюється баблом суто родини Порошенків, зі сторони не беруть ні копійки.
Але цей фонд працює в спарці з ГО "Справа Громад" (нижче пост), який залучає кошти іншого населення.
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11.10.2024 10:49 Відповісти
Наприклад фонд Притули,який купує втричі дорожче(2/3 залишає собі і зє) ніж фонд Порошенка.
То це фонди ЗСУ чи особистого збагаченя?
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11.10.2024 11:09 Відповісти
https://t.me/dragonspech/8061 Дмитро "Калинчук"-Вовнянко, блогер і письменник, нині сержант-інструктор ЗСУ в навчальному центрі пілотів БПЛА :
3100 ФПВ-дронів всіх типів. Біля сотні коптерів Мавік. 50 комплексів РЕБ "Шатро". Разом на 46,87 мільйонів грн.
Звідки таке багатство? Як завжди. Нічого не міняється. Половина суми - Фонд Петра Порошенка. Друга половина - всі ви. Кожен з вас. Ваші пожертви руками "Справи громад" перетоврені на РЕБи і коптери.
Все це невдовзі поїде на фронт. Все це буде допомагати нашим захисникам.
Бо це все наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА.

І так. Віщую - зараз на всіх мережах здійметься галас ЗЕботви - "Порошенко піариться", "Привезе і забере", "А скільки часу розкласти всі ці дрони"... Відзвітуйте краща на яку допомогу для ЗСУ витрачені роялті від трансляції в Росії серіалу "Свати".

💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
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11.10.2024 10:43 Відповісти
Мабуть на місцеві податки на майно(віли,квартири) зє на 600+ мільйонів € по всьому світу.
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11.10.2024 11:13 Відповісти
особисто розпаковує
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11.10.2024 11:18 Відповісти
так, допомогав делегатам з'їзду

https://t.me/irynagerashchenko/16901 Ірина Геращенко :
2319 партійців Європейської Солідарності зараз на фронті. На жаль, 97 наших колег загинули…. Й це велика втрата для їх родин, друзів, для нашої команди. 5 наших партійців в полоні, 9 зникли безвісти. Це біль.
Наші колеги, які воюють, високо підняли планку відповідальності для команди.
На зʼїзді «ЄС» провела чергову чистку наших лав від тих, хто дискредитує партію, хто виїхав чи втратив звʼязок з командою.
Поінформували партійців про роботу нашої фракції у ВР, послухали, чим живуть регіони, обговорили найближчі плани- посилення підтримки ЗСУ, ветеранів і поранених, як активно просувати євроатлантичну інтеграцію, як захистити українську демократію. Для нашої команди- це ключові пріоритети.
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11.10.2024 11:42 Відповісти
https://t.me/budem_bambit/3918 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад" :
Як я дізнаюсь про те, що у соцмережах Порошенко вже виклали світлини дронів та РЕБ? Ні, не з соцмереж. Я про це дізнаюсь від командирів бригад та батальйонів, які починають синхронно телефонувати з проханням допомоги. І це не один дзвінок, не десяток.
Десь є сотні тисяч ФПВ-дронів від міністерства. Комусь вони навіть постачаються.
Але станом на зараз - в мене багато десятків телефонних дзвінків від комбригів та комбатів з відчайдушним проханням допомоги.

На світлинах 3100 фпв, під сотню Мавіків та 50 комплексів РЕБ Шатро. Все це на 46 875 000 гривень - це ми отримали по контрактах від виробників на жовтень і починаємо розвозити по військах. Вистачить не всім, вистачить навіть не всім давнім знайомим, вистачить навіть не всім улюбленим давнім знайомим. Волонтери вже не тягнуть ці задачі. Збори падають, збори падають, збори падають. У всіх та скрізь - економіка у дупі, нервове та емоційне виснаження у всіх на максимальному рівні

Могли б більше, але... Бракує фінансів...
Реквізити рахунків ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
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11.10.2024 11:31 Відповісти
https://www.facebook.com/v.haidukevych/posts/pfbid02oWGrfQU58qEJ8irqFKC1aPAd6uyzCheFzsALSeVgiY29soBEfewPw9nz7hHYrWcal?rdid=EMlsAc0eXcHbi447 Віталій ГАЙДУКЕВИЧ :
Читаєш в новинах, що держава до кінця року родить 1.5 мільйони fpvhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462473576_8565445170181827_6013979961296334001_n.jpg?_nc_cat=105&amp;ccb=1-7&amp;_nc_sid=127cfc&amp;_nc_ohc=PQQIrfHxDAYQ7kNvgFVpXjo&amp;_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&amp;_nc_gid=***********************&amp;oh=00_AYDgnI5zvrVjjyp-KbGDttdJFm5S_yJbbEQjSCrDtmODSQ&amp;oe=670DAB8B . Читаєш в повідомленнях, що держава видала бригаді за місяць не більше ніж пів сотні. Матюкаєшся. Розвантажуєш на склад волонтерські дрони і РЕБи. При чому все що на картинці одразу (!) розписується по наших підопічних.
О Д Р А З У.
І, на відміну від держави, Фонд Порошенка і ГО Справа Громад передають на бригаду за одну видачу від 100 до 200 fpv. Це можна побачити по коробках на світлинах із передач.
Тому коли Ви не можете знайти смисл активності, просто подивіться на цю світлину - без Вас вона була б біднішою, без Вашого донату ми б не могли привезти так багато. Без Вас ЗСУ було б набагато важче. Ви - важливі. Щодня. Хоч по 10 гривень - важливі. Дякуємо.

Допомогти війську просто зараз тут:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)

Або переказ на рахунок: Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
**** рахунок: UA193052990000026002016226051 Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954 Призначення платежу: благодійна безповоротна допомога на користь ГО від ПІБ ‼️
+++++++
PayPal НЕ ПРАЦЮЄ ‼️
+++++++
Додаткові варіанти зробити донат, у тому числі через GooglePay та ApplePay:
https://secure.wayforpay.com/donate/d29544d9a04b2
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11.10.2024 12:33 Відповісти
Дякую, Президенте!
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11.10.2024 21:47 Відповісти
 
 