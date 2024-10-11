ЗСУ передано понад 3 тисячі FPV-дронів, а також "Мавіки" і засоби РЕБ. ФОТОрепортаж
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко придбав для ЗСУ понад 3 тисячі FPV-дронів, а також "Мавіки" і засоби РЕБ. Техніка найближчим часом буде розподілена і надійде у бойові бригади та батальйони.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Скільки FPV-дронів потрібно для того, щоб знищити кількадесят ворожих танків чи розбити позиції російських штурмовиків? Переконаний, що "пташок", які ми найближчим часом передамо нашим військовим, вистачить на значно більше ворожих цілей", – написав Порошенко у соцмережах.
3140 дронів різного діаметра та для різних бойових завдань — ударні "Мольфари" 10" та 8", а також нічні і денні "Мавіки" дуже чекають на фронті, бо це запорука швидких наступальних дій та якісної оборони українських позицій, зазначає п’ятий Президент.
"Ми повинні допомагати нашим воїнам зупиняти ворога, щоб вони нищили росіян на підході до наших бліндажів та окопів. Нищили вдень і вночі. Нищили скидами з "Мавіків". Нищили артилерійським вогнем, що наведений за допомогою аеророзвідки", – пояснює Порошенко.
"А ще маємо 50 станцій купольного багатодіапазонного РЕБу "Шатро", що здатний прикрити від ударних дронів позиції нашої піхоти, десанту чи артилеристів", – показав лідер партії.
"Упродовж цих двох із половиною років ми ні на крок не зупиняємося в допомозі нашим військовим. Вдень і вночі виготовляємо, закуповуємо та продумуємо швидку логістику, щоб постачати необхідну техніку до Збройних Сил України", – резюмує лідер "ЄС".
Порошенко від початку року вже передав у війська 35 тисяч FPV-дронів.
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Так тримати пане ''Порох''!
Чергова брехня сволоти, яку спонсорує "Ахметка".
Бо рінах особисто зовсім не допомагає фронту, І сумніваюсь, чи він комусь допомагає. Ну, хіба що там, на копійки.
Меценатами є підприємства рінаха - Метінвест, ДТЕК, тощо. А це інші гроші, ніж особисті того же Порошенка і його родини. І свою допомогу вони спрямовують передовсім на потреби фізичних осіб - переселенців, втікачів війни і навіть населенню на ТОТ. Для фронту - те, що залишається; орієнтовно - половина. І ще, знаючи, як веде бізнес рінах (у футболі, наприклад) - підозрюю, що ціни на ті ж бункери там завищені на порядок.
Маю честь бути одним з 25%
На фоні цього Зегевара взяв зобов'язання зняти понад 4 тисячі вечірніх та ранкових,а по виходним ще й обідніх відосиків.Шах і мат вам, порохоботи.
.. а мародер Зєля-Підєрмачна, певно, кігті по лікоть позгризала не знаючи як причепитися до "бариги" Пороха і кого зі своїх портновців-татаровців щЕ наслати з перевірками-наїздами..
Від заборони військовим приймати,до недопущеня грузів від Пороха на передову.
дуже нелегкій справі , але дуже важливій нашій краіні ,
це постійна допомога нашим військовим !!
Дякуємо і допомагаємо нашим воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Зі всєї керівної зє-комарільї тільки один родич воював(брат Подоляка),тільки на стороні раши,але "какая разница?"
Але цей фонд працює в спарці з ГО "Справа Громад" (нижче пост), який залучає кошти іншого населення.
То це фонди ЗСУ чи особистого збагаченя?
3100 ФПВ-дронів всіх типів. Біля сотні коптерів Мавік. 50 комплексів РЕБ "Шатро". Разом на 46,87 мільйонів грн.
Звідки таке багатство? Як завжди. Нічого не міняється. Половина суми - Фонд Петра Порошенка. Друга половина - всі ви. Кожен з вас. Ваші пожертви руками "Справи громад" перетоврені на РЕБи і коптери.
Все це невдовзі поїде на фронт. Все це буде допомагати нашим захисникам.
Бо це все наша спільна справа. РЕС ПУБЛІКА.
І так. Віщую - зараз на всіх мережах здійметься галас ЗЕботви - "Порошенко піариться", "Привезе і забере", "А скільки часу розкласти всі ці дрони"... Відзвітуйте краща на яку допомогу для ЗСУ витрачені роялті від трансляції в Росії серіалу "Свати".
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https://t.me/irynagerashchenko/16901 Ірина Геращенко :
2319 партійців Європейської Солідарності зараз на фронті. На жаль, 97 наших колег загинули…. Й це велика втрата для їх родин, друзів, для нашої команди. 5 наших партійців в полоні, 9 зникли безвісти. Це біль.
Наші колеги, які воюють, високо підняли планку відповідальності для команди.
На зʼїзді «ЄС» провела чергову чистку наших лав від тих, хто дискредитує партію, хто виїхав чи втратив звʼязок з командою.
Поінформували партійців про роботу нашої фракції у ВР, послухали, чим живуть регіони, обговорили найближчі плани- посилення підтримки ЗСУ, ветеранів і поранених, як активно просувати євроатлантичну інтеграцію, як захистити українську демократію. Для нашої команди- це ключові пріоритети.
Як я дізнаюсь про те, що у соцмережах Порошенко вже виклали світлини дронів та РЕБ? Ні, не з соцмереж. Я про це дізнаюсь від командирів бригад та батальйонів, які починають синхронно телефонувати з проханням допомоги. І це не один дзвінок, не десяток.
Десь є сотні тисяч ФПВ-дронів від міністерства. Комусь вони навіть постачаються.
Але станом на зараз - в мене багато десятків телефонних дзвінків від комбригів та комбатів з відчайдушним проханням допомоги.
На світлинах 3100 фпв, під сотню Мавіків та 50 комплексів РЕБ Шатро. Все це на 46 875 000 гривень - це ми отримали по контрактах від виробників на жовтень і починаємо розвозити по військах. Вистачить не всім, вистачить навіть не всім давнім знайомим, вистачить навіть не всім улюбленим давнім знайомим. Волонтери вже не тягнуть ці задачі. Збори падають, збори падають, збори падають. У всіх та скрізь - економіка у дупі, нервове та емоційне виснаження у всіх на максимальному рівні
Могли б більше, але... Бракує фінансів...
Реквізити рахунків ГО "Справа Громад":
💳 ПРИВАТ24 - 5169 3305 3948 0845
💳 ІНШІ БАНКИ - 5375 4115 0177 8331
Читаєш в новинах, що держава до кінця року родить 1.5 мільйони fpvhttps://scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/462473576_8565445170181827_6013979961296334001_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=127cfc&_nc_ohc=PQQIrfHxDAYQ7kNvgFVpXjo&_nc_ht=scontent-iev1-1.xx&_nc_gid=***********************&oh=00_AYDgnI5zvrVjjyp-KbGDttdJFm5S_yJbbEQjSCrDtmODSQ&oe=670DAB8B . Читаєш в повідомленнях, що держава видала бригаді за місяць не більше ніж пів сотні. Матюкаєшся. Розвантажуєш на склад волонтерські дрони і РЕБи. При чому все що на картинці одразу (!) розписується по наших підопічних.
О Д Р А З У.
І, на відміну від держави, Фонд Порошенка і ГО Справа Громад передають на бригаду за одну видачу від 100 до 200 fpv. Це можна побачити по коробках на світлинах із передач.
Тому коли Ви не можете знайти смисл активності, просто подивіться на цю світлину - без Вас вона була б біднішою, без Вашого донату ми б не могли привезти так багато. Без Вас ЗСУ було б набагато важче. Ви - важливі. Щодня. Хоч по 10 гривень - важливі. Дякуємо.
Допомогти війську просто зараз тут:
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ 24 - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 5375411501778331 (Антоніна Бузіло)
Або переказ на рахунок: Найменування отримувача: ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД
**** рахунок: UA193052990000026002016226051 Код ЄДРПОУ/ІПН: 42992954 Призначення платежу: благодійна безповоротна допомога на користь ГО від ПІБ ‼️
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PayPal НЕ ПРАЦЮЄ ‼️
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Додаткові варіанти зробити донат, у тому числі через GooglePay та ApplePay:
https://secure.wayforpay.com/donate/d29544d9a04b2