ЗСУ передано понад 3 тисячі FPV-дронів, а також "Мавіки" і засоби РЕБ. ФОТОрепортаж

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко придбав для ЗСУ понад 3 тисячі FPV-дронів, а також "Мавіки" і засоби РЕБ. Техніка найближчим часом буде розподілена і надійде у бойові бригади та батальйони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Скільки FPV-дронів потрібно для того, щоб знищити кількадесят ворожих танків чи розбити позиції російських штурмовиків? Переконаний, що "пташок", які ми найближчим часом передамо нашим військовим, вистачить на значно більше ворожих цілей", – написав Порошенко у соцмережах.

3140 дронів різного діаметра та для різних бойових завдань — ударні "Мольфари" 10" та 8", а також нічні і денні "Мавіки" дуже чекають на фронті, бо це запорука швидких наступальних дій та якісної оборони українських позицій, зазначає п’ятий Президент.

"Ми повинні допомагати нашим воїнам зупиняти ворога, щоб вони нищили росіян на підході до наших бліндажів та окопів. Нищили вдень і вночі. Нищили скидами з "Мавіків". Нищили артилерійським вогнем, що наведений за допомогою аеророзвідки", – пояснює Порошенко.

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"А ще маємо 50 станцій купольного багатодіапазонного РЕБу "Шатро", що здатний прикрити від ударних дронів позиції нашої піхоти, десанту чи артилеристів", – показав лідер партії.

"Упродовж цих двох із половиною років ми ні на крок не зупиняємося в допомозі нашим військовим. Вдень і вночі виготовляємо, закуповуємо та продумуємо швидку логістику, щоб постачати необхідну техніку до Збройних Сил України", – резюмує лідер "ЄС".

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Порошенко від початку року вже передав у війська 35 тисяч FPV-дронів.