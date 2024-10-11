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Сутки на Запорожье: враг нанес 474 удара по 11 населенным пунктам, шестеро пострадавших, в том числе - 17-летняя девушка. ФОТОрепортаж

10 октября захватчики совершили 286 БПЛА-атак, нанесли 14 ударов с авиации, 11 - из реактивных систем залпового огня и 163 - из артиллерии. В результате обстрела областного центра пострадали шестеро граждан, среди которых - 17 летняя девушка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Запорожской области

За минувшие сутки от вооруженной агрессии военнослужащих РФ страдали прифронтовые населенные пункты. Оккупанты обстреляли Таврическое Запорожского района, попали по Гуляйполю, Новоданиловке, Малой Токмачке, Левадному, Новоандреевке, Работино, Малиновке, Копаням Пологовского и Приморскому Васильевского района

Вчера военные РФ попали по территории частных домовладений в одном из районов Запорожья. В результате вражеских попаданий разрушены жилые дома граждан, взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома.

Читайте также: В Запорожской области был взрыв: пострадали два человека, разрушены частные дома (обновлено). ФОТО

10 жовтня ворог обстріляв 11 населених пунктів Запорізької області
10 жовтня ворог обстріляв 11 населених пунктів Запорізької області
10 жовтня ворог обстріляв 11 населених пунктів Запорізької області
10 жовтня ворог обстріляв 11 населених пунктів Запорізької області
10 жовтня ворог обстріляв 11 населених пунктів Запорізької області
10 жовтня ворог обстріляв 11 населених пунктів Запорізької області

Автор: 

обстрел (27672) Запорожская область (3172)


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