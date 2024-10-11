Доба на Запоріжжі: ворог завдав 474 удари по 11 населених пунктах, шестеро постраждалих, зокрема 17-річна дівчина. ФОТОрепортаж

10 жовтня загарбники здійснили 286 БпЛА-атак, завдали 14 ударів з авіації, 11 – із реактивних систем залпового вогню та 163 – із артилерії. В результаті обстрілу обласного центру постраждали шестеро громадян, серед яких – 17 річна дівчина

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції Запорізької області

Минулої доби від збройної агресії військовослужбовців РФ потерпали прифронтові населені пункти. Окупанти обстріляли Таврійське Запорізького району, поцілили по Гуляйполю, Новоданилівці, Малій Токмачці, Левадному, Новоандріївці, Роботиному, Малинівці, Копанях Пологівського та Приморському Василівського району

Вчора військові РФ поцілили по території приватних домоволодінь в одному з районів Запоріжжя. В результаті ворожих влучань зруйновані житлові будинки громадян, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані домівки.

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