В Полтаве ночью неизвестные подожгли налоговую. ФОТОрепортаж
Ночью 15 октября неизвестные подожгли местное управление государственной налоговой службы в Полтаве. Правоохранители разыскивают злоумышленников.
Об этом сообщил представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Как отмечается, инцидент произошел около 01:30. В результате поджога обгорели двери главного входа в налоговую и банкомат, расположенный рядом.
Указано, что больше всего повреждены нижние части входных конструкций, следы горения видны также на ковриках.
Представитель полиции сообщил, что начато уголовное производство по части второй статьи Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Правоохранители разыскивают виновников, им грозит до 10 лет лишения свободы.
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видно є за що
Тільки не треба сюда ліпити сліди москалів