В Полтаве ночью неизвестные подожгли налоговую. ФОТОрепортаж

Ночью 15 октября неизвестные подожгли местное управление государственной налоговой службы в Полтаве. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Об этом сообщил представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, инцидент произошел около 01:30. В результате поджога обгорели двери главного входа в налоговую и банкомат, расположенный рядом.

Указано, что больше всего повреждены нижние части входных конструкций, следы горения видны также на ковриках.

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Представитель полиции сообщил, что начато уголовное производство по части второй статьи Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Правоохранители разыскивают виновников, им грозит до 10 лет лишения свободы.





