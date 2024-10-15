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В Полтаве ночью неизвестные подожгли налоговую. ФОТОрепортаж

Ночью 15 октября неизвестные подожгли местное управление государственной налоговой службы в Полтаве. Правоохранители разыскивают злоумышленников.

Об этом сообщил представитель Полтавского райуправления полиции Василий Зуб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Как отмечается, инцидент произошел около 01:30. В результате поджога обгорели двери главного входа в налоговую и банкомат, расположенный рядом.

Указано, что больше всего повреждены нижние части входных конструкций, следы горения видны также на ковриках.

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Представитель полиции сообщил, что начато уголовное производство по части второй статьи Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Правоохранители разыскивают виновников, им грозит до 10 лет лишения свободы.

Невідомі підпалили місцеву податкову у Полтаві 15 жовтня
Невідомі підпалили місцеву податкову у Полтаві 15 жовтня
Невідомі підпалили місцеву податкову у Полтаві 15 жовтня

Автор: 

налоговая (932) поджог (1091) Тахтаулове (770)


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Топ комментарии
+7
Здавалось би, і до чого тут манцев геть?
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15.10.2024 13:45
+3
цей "підпал", як на мене чомусь виглядає як тупа постановка, як там у Станіславського "не вірю..." ...
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15.10.2024 13:42
+3
та чому ж, коли більшість населення тупі
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15.10.2024 13:45
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цей "підпал", як на мене чомусь виглядає як тупа постановка, як там у Станіславського "не вірю..." ...
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15.10.2024 13:42 Ответить
та чому ж, коли більшість населення тупі
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15.10.2024 13:45 Ответить
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15.10.2024 13:53 Ответить
Здавалось би, і до чого тут манцев геть?
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15.10.2024 13:45 Ответить
Неправильно! Гетьманцев там не сидить. Особливо вночі.
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15.10.2024 13:45 Ответить
А не потрібно було у бабусь з петрушкою хабар вимагати .
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15.10.2024 13:58 Ответить

видно є за що
Тільки не треба сюда ліпити сліди москалів
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15.10.2024 14:10 Ответить
Та чому ж,після вдалої практики з підпалом авто,шафів-реле, фсб перейде до підпалів(бо підриви для підростків складно) всього що зв*язано з державними органами.
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15.10.2024 14:27 Ответить
Де комендатська година де поліція як на роботу або до війська то нема чоловіків як по кабакам фітнесам курортам то все там
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15.10.2024 14:50 Ответить
народ начал проявляють свою реальную любовь и уважение к быдлу гордо называющей себя ,,властью,, ну и обнуляет показушные рейтинги продажных рейтинггрупп
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15.10.2024 14:55 Ответить
Мабуть святкували з фейерверками прийняття закону про підвищення податків.
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15.10.2024 15:31 Ответить
Пожарники радостно заблудились.
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15.10.2024 15:41 Ответить
Там гетьманцева не було
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15.10.2024 18:13 Ответить
 
 