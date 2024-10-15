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У Полтаві вночі невідомі підпалили податкову. ФОТОрепортаж

Уночі 15 жовтня невідомі підпалили місцеве управління державної податкової служби у Полтаві. Правоохоронці розшукують зловмисників. 

Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, інцидент стався близько 01:30. Унаслідок підпалу обгоріли двері головного входу у податкову та банкомат, розташований поруч.

Вказано, що найбільше пошкоджені нижні частини вхідних конструкцій, сліди горіння видно також на килимках. 

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Речник поліції повідомив, що розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна".

Правоохоронці розшукують винуватців, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Невідомі підпалили місцеву податкову у Полтаві 15 жовтня
Невідомі підпалили місцеву податкову у Полтаві 15 жовтня
Невідомі підпалили місцеву податкову у Полтаві 15 жовтня

Автор: 

податкова (711) підпал (693) Полтава (562)


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Топ коментарі
+7
Здавалось би, і до чого тут манцев геть?
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15.10.2024 13:45
+3
цей "підпал", як на мене чомусь виглядає як тупа постановка, як там у Станіславського "не вірю..." ...
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15.10.2024 13:42
+3
та чому ж, коли більшість населення тупі
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15.10.2024 13:45
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цей "підпал", як на мене чомусь виглядає як тупа постановка, як там у Станіславського "не вірю..." ...
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15.10.2024 13:42 Відповісти
та чому ж, коли більшість населення тупі
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15.10.2024 13:45 Відповісти
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15.10.2024 13:53 Відповісти
Здавалось би, і до чого тут манцев геть?
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15.10.2024 13:45 Відповісти
Неправильно! Гетьманцев там не сидить. Особливо вночі.
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15.10.2024 13:45 Відповісти
А не потрібно було у бабусь з петрушкою хабар вимагати .
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15.10.2024 13:58 Відповісти

видно є за що
Тільки не треба сюда ліпити сліди москалів
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15.10.2024 14:10 Відповісти
Та чому ж,після вдалої практики з підпалом авто,шафів-реле, фсб перейде до підпалів(бо підриви для підростків складно) всього що зв*язано з державними органами.
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15.10.2024 14:27 Відповісти
Де комендатська година де поліція як на роботу або до війська то нема чоловіків як по кабакам фітнесам курортам то все там
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15.10.2024 14:50 Відповісти
народ начал проявляють свою реальную любовь и уважение к быдлу гордо называющей себя ,,властью,, ну и обнуляет показушные рейтинги продажных рейтинггрупп
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15.10.2024 14:55 Відповісти
Мабуть святкували з фейерверками прийняття закону про підвищення податків.
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15.10.2024 15:31 Відповісти
Пожарники радостно заблудились.
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15.10.2024 15:41 Відповісти
Там гетьманцева не було
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15.10.2024 18:13 Відповісти
 
 