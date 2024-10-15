У Полтаві вночі невідомі підпалили податкову. ФОТОрепортаж

Уночі 15 жовтня невідомі підпалили місцеве управління державної податкової служби у Полтаві. Правоохоронці розшукують зловмисників.

Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Як зазначається, інцидент стався близько 01:30. Унаслідок підпалу обгоріли двері головного входу у податкову та банкомат, розташований поруч.

Вказано, що найбільше пошкоджені нижні частини вхідних конструкцій, сліди горіння видно також на килимках.

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Речник поліції повідомив, що розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна".

Правоохоронці розшукують винуватців, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.





