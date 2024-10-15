У Полтаві вночі невідомі підпалили податкову. ФОТОрепортаж
Уночі 15 жовтня невідомі підпалили місцеве управління державної податкової служби у Полтаві. Правоохоронці розшукують зловмисників.
Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Як зазначається, інцидент стався близько 01:30. Унаслідок підпалу обгоріли двері головного входу у податкову та банкомат, розташований поруч.
Вказано, що найбільше пошкоджені нижні частини вхідних конструкцій, сліди горіння видно також на килимках.
Речник поліції повідомив, що розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна".
Правоохоронці розшукують винуватців, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
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видно є за що
Тільки не треба сюда ліпити сліди москалів