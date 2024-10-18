Сутки на Донетчине: враг обстрелял 7 населенных пунктов, один человек погиб, двое получили ранения. ФОТОрепортаж

Всего за сутки россияне 11 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 164 человека, в том числе - 24 ребенка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

Кураховку россияне накрыли из артиллерии - убили гражданское лицо.

По Курахово враг ударил управляемой авиабомбой "ФАБ" и артиллерией - есть раненый, поврежден, как минимум, один частный дом.

Российские войска 17 октября нанесли удар по селу Зверовое Покровской громады Донецкой области. В результате повреждены частные дома. Кроме того, россияне нанесли удар по территории Старостинских округов.

Краматорский район

На Лиман оккупанты сбросили две бомбы "ФАБ-250" с модулем УМПК - разрушениям подверглись многоквартирный и частный дома, гараж.

В Константиновской громаде повреждены 2 инфраструктурных объекта.

Бахмутский район

В Часовом Яре вражеский дрон травмировал мирного жителя, повреждены 8 частных домов и 2 многоэтажки.

По Сиверску войска РФ попали авиабомбой "ФАБ-250" с модулем УМПК и артиллерией - повредили два частных дома и учебное заведение.

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