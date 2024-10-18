Доба на Донеччині: ворог обстріляв 7 населених пунктів, одна людина загинула, двоє зазнали поранень. ФОТОрепортаж
Всього за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 164 людини, в тому числі 24 дитини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Покровський район
Курахівку росіяни накрили з артилерії – вбили цивільну особу.
По Кураховому ворог вдарив керованою авіабомбою "ФАБ" і артилерією - є поранений, пошкоджено щонайменше один приватний будинок.
Російські війська 17 жовтня завдали удару по селу Звірове Покровської громади Донецької області. У результаті пошкоджено приватні будинки. Крім того, росіяни завдали удару по території старостинських округів.
Краматорський район
На Лиман окупанти скинули дві бомби "ФАБ-250" з модулем УМПК – руйнувань зазнали багатоквартирний і приватний будинки, гараж.
У Костянтинівській громаді пошкоджені 2 інфраструктурні об'єкти.
Бахмутський район
У Часовому Яру ворожий дрон травмував мирного жителя, пошкоджено 8 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.
По Сіверську війська РФ поцілили авіабомбою "ФАБ-250" з модулем УМПК та артилерією – пошкодили два приватних будинки та заклад освіти.
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