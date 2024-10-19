Последствия ночной дроновой атаки врага на Киев. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной дроновой атаки на Киев в Дарницком районе столицы есть повреждения.

Об этом сообщил в фейсбуке в. и.о. председателя Дарницкой районной администрации Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в районе повреждены несколько автомобилей, фасадная часть многоэтажки, балконная рама и стекла одной из квартир, крыша здания заведения общественного питания.

"Обошлось без возгорания и пострадавших. На местах работают следственно-оперативные группы. В случае выявления дополнительных признаков нанесенного ущерба по результатам военных действий агрессором обращайтесь на спецлинию полиции 102", - отметил Калашник.









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