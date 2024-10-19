Наслідки нічної дронової атаки ворога на Київ. ФОТОрепортаж
Внаслідок нічної дронової атаки на Київ у Дарницькому районі столиці є пошкодження.
Про це повідомив у фейсбуку т. в.о. голови Дарницької районної адміністрації Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у районі пошкоджено декілька автомобілів, фасадну частину багатоповерхівки, балконну раму і шибки однієї із квартир, дах будівлі закладу громадського харчування.
"Обійшлося без загоряння та постраждалих. На місцях працюють слідчо-оперативні групи. У разі виявлення додаткових ознак завданої шкоди за результатами воєнних дій агресором звертайтеся на спецлінію поліції 102", - зазначив Калашник.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sergey Yatsenko #593159
показати весь коментар19.10.2024 11:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Поділля16
показати весь коментар19.10.2024 11:35 Відповісти Мені подобається 11 Посилання
Bogdan #591399
показати весь коментар19.10.2024 12:01 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Прощай немытая раССея
показати весь коментар19.10.2024 11:40 Відповісти Мені подобається 8 Посилання
Maria Sofia Douglas #585494
показати весь коментар19.10.2024 12:34 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль