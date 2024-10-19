Наслідки нічної дронової атаки ворога на Київ. ФОТОрепортаж

Внаслідок нічної дронової атаки на Київ у Дарницькому районі столиці є пошкодження.

Про це повідомив у фейсбуку т. в.о. голови Дарницької районної адміністрації Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у районі пошкоджено декілька автомобілів, фасадну частину багатоповерхівки, балконну раму і шибки однієї із квартир, дах будівлі закладу громадського харчування.

"Обійшлося без загоряння та постраждалих. На місцях працюють слідчо-оперативні групи. У разі виявлення додаткових ознак завданої шкоди за результатами воєнних дій агресором звертайтеся на спецлінію поліції 102", - зазначив Калашник.









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