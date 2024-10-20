Глава МИД Франции Барро посетил Сумскую область, где встретился с украинскими защитниками. ФОТОрепортаж

Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро совершил рабочий визит в Сумскую область. Там он встретился с военнослужащими 117-й отдельной бригады регионального управления Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины "Північ".

Об этом в соцсети Facebook сообщило региональное управление Сил ТрО "Север", информирует Цензор.НЕТ.

Во время общения с воинами ВСУ Барро осмотрел технику, переданную французской стороной военнослужащим и узнал о текущей ситуации на Сумщине.

От имени защитников командование бригады выразило благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны Франции.

Смотрите также: Макрон пообщался с украинскими военными, которых обучают во Франции и показал кадры с тренировок бригады ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж