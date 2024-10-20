Глава МИД Франции Барро посетил Сумскую область, где встретился с украинскими защитниками. ФОТОрепортаж
Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро совершил рабочий визит в Сумскую область. Там он встретился с военнослужащими 117-й отдельной бригады регионального управления Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины "Північ".
Об этом в соцсети Facebook сообщило региональное управление Сил ТрО "Север", информирует Цензор.НЕТ.
Во время общения с воинами ВСУ Барро осмотрел технику, переданную французской стороной военнослужащим и узнал о текущей ситуации на Сумщине.
От имени защитников командование бригады выразило благодарность за постоянную поддержку Украины со стороны Франции.
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