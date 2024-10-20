Глава МЗС Франції Барро відвідав Сумщину, де зустрівся з українськими захисниками. ФОТОрепортаж

Міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро здійснив робочий візит у Сумську область. Там він зустрівся із військовослужбовцями 117-ї окремої бригади регіонального управління Сил територіальної оборони Збройних сил України "Північ".

Про це у соцмережі Facebook повідомило регіональне управління Сил ТрО "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

Під час спілкування з воїнами ЗСУ Барро оглянув техніку, передану французькою стороною військовослужбовцям та дізнався про поточну ситуацію на Сумщині.

Від імені захисників командування бригади висловило вдячність за постійну підтримку України з боку Франції.

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