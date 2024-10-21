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По меньшей мере 3 человека погибли в результате российских обстрелов Покровского района на Донетчине. ФОТОрепортаж

21 октября в результате российских обстрелов Покровского района Донецкой области погибли 3 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Филашкин рассказал, что в Мирнограде - 2 погибших и 1 раненый, повреждены 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон.

Еще один человек погиб и один получил ранения в Курахово.

Там также повреждены 5-этажка и админздание.

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Наслідки обстрілів Покровського району
Зруйнована російським обстрілом будівля в Покровському районі
Через російський обстріл у будівлі повилітали вікна

Автор: 

обстрел (27860) жертвы (2097) Донецкая область (9991) Покровск (641)


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21.10.2024 20:33 Ответить
 
 