По меньшей мере 3 человека погибли в результате российских обстрелов Покровского района на Донетчине. ФОТОрепортаж

21 октября в результате российских обстрелов Покровского района Донецкой области погибли 3 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Филашкин рассказал, что в Мирнограде - 2 погибших и 1 раненый, повреждены 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон.

Еще один человек погиб и один получил ранения в Курахово.

Там также повреждены 5-этажка и админздание.

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