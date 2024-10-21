По меньшей мере 3 человека погибли в результате российских обстрелов Покровского района на Донетчине. ФОТОрепортаж
21 октября в результате российских обстрелов Покровского района Донецкой области погибли 3 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
Филашкин рассказал, что в Мирнограде - 2 погибших и 1 раненый, повреждены 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон.
Еще один человек погиб и один получил ранения в Курахово.
Там также повреждены 5-этажка и админздание.
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Чайка Київ
показать весь комментарий21.10.2024 20:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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