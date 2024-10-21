Щонайменше 3 людини загинули внаслідок російських обстрілів Покровського району на Донеччині. ФОТОрепортаж
21 жовтня внаслідок російських обстрілів Покровського району Донецької області загинули 3 людина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Філашкін розповів, що в Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.
Ще одна людина загинула і одна зазнала поранень в Кураховому.
Там також пошкоджено 5-поверхівку і адмінбудівлю.
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показати весь коментар21.10.2024 20:33 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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