УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11802 відвідувача онлайн
Новини Фото
697 1

Щонайменше 3 людини загинули внаслідок російських обстрілів Покровського району на Донеччині. ФОТОрепортаж

21 жовтня внаслідок російських обстрілів Покровського району Донецької області загинули 3 людина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Філашкін розповів, що в Мирнограді 2 загиблих і 1 поранений, пошкоджено 15 багатоповерхівок, 14 господарчих споруд, 2 гаражі, крамницю і торговий павільйон.

Ще одна людина загинула і одна зазнала поранень в Кураховому.

Там також пошкоджено 5-поверхівку і адмінбудівлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просувається до ключової шахти Донбасу в Покровську, - Reuters

Наслідки обстрілів Покровського району
Зруйнована російським обстрілом будівля в Покровському районі
Через російський обстріл у будівлі повилітали вікна

Автор: 

обстріл (29206) жертви (1817) Донецька область (8816) Покровськ (674)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
21.10.2024 20:33 Відповісти
 
 