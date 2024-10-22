Рашисты били по 4 районам Донетчины, есть погибшие и раненые. ФОТО

За прошедшие сутки, 21 октября 2024 года, войска РФ обстреливали территорию Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Волновахский район

По данным ОВА, в Богоявленке Угледарской громады в результате обстрела ранен человек.

Покровский район

В Курахово 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 5-этажка, админздание и предприятия; в Янтарном 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 9 домов; в Горняке повреждены 3 многоэтажки, в Дальнем - частный дом. В Мирнограде 2 погибших и 1 раненый, повреждены 15 многоэтажек, 14 хозяйственных построек, 2 гаража, магазин и торговый павильон. В Покровске повреждено предприятие. В Новоукраинке Добропольской громады 1 человек погиб и 1 ранен.

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Краматорский район

В Константиновке поврежден частный дом, в Николаевке - 4 дома, 2 админздания и нежилое помещение.

Бахмутский район

В Часовоярской ТГ повреждены 10 частных домов, 2 многоэтажки и 2 промышленных здания. В Торецке 2 человека погибли.